中八補件3955份達法定門檻160% 罷團：江啟臣是西部傅崐萁

全台大罷免將進入第三階段投票，台中6名遭罷藍委中，中二、中三、中八需要補件，中二與中三罷團分別在前天與今天上午補件，中八罷團今天下午也送出3955份連署書，達到法定門檻的160%；罷團表示，中八立委江啟臣是西部的傅崐萁，早已站好城池準備配合中共侵台。

中選會首波公布大罷免成案共24名藍委與新竹市長高虹安，台中第四、第五、第六選區藍委廖偉翔、黃健豪與羅廷瑋成案；第二、第三、第八選區藍委顏寬恒、楊瓊瓔與江啟臣各差2267、3464與2465份連署書，中二與中三都已完成補件，中八罷團今天下午補件。

中八罷團領銜人廖芝晏說，中八是二階罷免中最後補件的選區，也是大罷免的最後一塊拼圖，感謝罷團志工、全台志工、全台罷團與支持罷免的政黨；昨天有超過500名來自全台的志工集結中八，感動到中八的民眾，1天就收到破千份連署書，突破安全門檻。

廖芝晏表示，今天將送進3955份連署書，是法定門檻的160%；台中非常重要，中二、中三、中四、中五、中六、中八都是關鍵，這些藍委早就排好接班梯隊，站好城池配合中共侵台，尤其是江啟臣，是下一個西部的傅崐萁，與傅堪稱「東邪西毒」，接下來全國31區都將進入投票階段，不能讓任何人逃走。