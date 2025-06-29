面對罷免補件送交 江啟臣PO文：把心力放在對的地方
罷免立法院副院長江啟臣團體「一罷擊臣」今天下午預計到台中市選委會遞交江啟臣罷免案的連署補件；江啟臣今天上午面對媒體追問此事看法，他未對罷免案正面回應，後來在臉書粉專PO文和影片，他關注基層農民的困境，表明要把心力放在對的地方。
江啟臣在臉書寫，近期東勢、石岡、豐原地區的柑橘果況不佳，受到極端氣候影響，農民普遍反映椪柑、茂谷柑與桶柑的著果率明顯下滑，面臨授粉困難、花落果少等問題。他說「聽到農民說出今年真的不好種，我知道那不是抱怨，是無奈。」
江啟臣在臉書指出，即使政府啟動現金救助機制，但多數農民更在意的是能否穩定種植、有保障的未來，「不要年年都在看天吃飯」。他也呼籲社會要將心力投入在真正需要被支持的人身上，「每一位努力生活的人，都值得被看見、被支持。」
罷免團體積極推動相關程序，江啟臣選擇不受政治風波干擾，持續走入基層、今天上午他參加社團法人台中市大台中醫師公會在豐原區水源路的水源會館舉辦新館落成暨80周年慶祝典禮，再匆忙趕往下一個行程，關心基層，媒體現場提問，他未回應即離開。
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