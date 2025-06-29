面對罷免補件送交 江啟臣PO文：把心力放在對的地方

罷免立法院副院長江啟臣團體「一罷擊臣」今天下午預計到台中市選委會遞交江啟臣罷免案的連署補件；江啟臣今天上午面對媒體追問此事看法，他未對罷免案正面回應，後來在臉書粉專PO文和影片，他關注基層農民的困境，表明要把心力放在對的地方。

江啟臣在臉書寫，近期東勢、石岡、豐原地區的柑橘果況不佳，受到極端氣候影響，農民普遍反映椪柑、茂谷柑與桶柑的著果率明顯下滑，面臨授粉困難、花落果少等問題。他說「聽到農民說出今年真的不好種，我知道那不是抱怨，是無奈。」

江啟臣在臉書指出，即使政府啟動現金救助機制，但多數農民更在意的是能否穩定種植、有保障的未來，「不要年年都在看天吃飯」。他也呼籲社會要將心力投入在真正需要被支持的人身上，「每一位努力生活的人，都值得被看見、被支持。」