影／宣傳罷免同意 吳思瑤批國民黨是最大的詐騙集團
民進黨立委吳思瑤上午應公民罷團「山除薇害」邀請，前往台北市武昌市場掃街宣傳7月26日投下罷免同意票。吳思瑤手拿著罷團「山除薇害」製作的扇子，分給送給菜市場買菜的市民及攤商。
針對賴清德總統昨天在黨代表大會首度表態要與公民同行，支持大罷免，台北市長蔣萬安抨擊賴清德不演了，直指民進黨就是最大的詐騙集團。吳思瑤受訪表示誰是做最大的詐騙集團？蔣萬安講的應該是自家中國國民黨，現在已經有五個縣市發動的造假連署，都經過各地的地檢署起訴了。吳思瑤進一步表示，國民黨被起訴的違法造假、違法亂紀，把名義都拿來盜用的已經將近百人，所以到底誰用詐騙的手段，來盜用台灣的民主、來盜用台灣的名義？蔣萬安說的不就是自家中國國民黨嗎？
吳思瑤表示蔣萬安這段時間的人設大翻轉，恐怕也是基於權力的焦慮，如果台北市的五席立委全被罷免，必然不利於蔣萬安角逐台北市長連任，所以現在搖身一變，變成大家不認識的蔣萬安，每天不管市政，只管政治的攻擊，吳思瑤呼籲蔣市長，如果要攻擊公民罷團集體守護台灣的行動，請先針對國民黨詐騙了全台灣人民的名義誠懇道歉。
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