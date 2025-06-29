影／宣傳罷免同意 吳思瑤批國民黨是最大的詐騙集團

民進黨立委吳思瑤上午應公民罷團「山除薇害」邀請，前往台北市武昌市場掃街宣傳7月26日投下罷免同意票。吳思瑤手拿著罷團「山除薇害」製作的扇子，分給送給菜市場買菜的市民及攤商。

針對賴清德總統昨天在黨代表大會首度表態要與公民同行，支持大罷免，台北市長蔣萬安抨擊賴清德不演了，直指民進黨就是最大的詐騙集團。吳思瑤受訪表示誰是做最大的詐騙集團？蔣萬安講的應該是自家中國國民黨，現在已經有五個縣市發動的造假連署，都經過各地的地檢署起訴了。吳思瑤進一步表示，國民黨被起訴的違法造假、違法亂紀，把名義都拿來盜用的已經將近百人，所以到底誰用詐騙的手段，來盜用台灣的民主、來盜用台灣的名義？蔣萬安說的不就是自家中國國民黨嗎？