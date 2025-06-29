白委嗆團結十講改名大罷免十講 號召用選票教訓賴總統

24位國民黨立委、新竹市長高虹安罷免案7月26日投票，賴清德總統昨天首度表態「必須與公民同行」。民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今天說，民進黨主席賴清德直接下達大罷免動員令，所謂的「團結十講」應該改名為「大罷免十講」，呼籲大家用手上的選票好好教訓賴總統。

民進黨昨天舉行全國黨代表大會，賴總統以主席身分在會中致詞提及，在野聯盟影響政府運作與國家進步發展，中國文攻武嚇不斷，台灣人民有感於國家安危，不但有青鳥飛出，公民也自主發起大罷免，「民進黨必須與公民同行，一起承擔守護國家的責任」。

張啓楷今天受訪時表示，賴清德總統不演了，直接對民進黨下達大罷免動員令，從現在開始不要再講「團結十講」，應該改名叫做「大罷免十講」。

張啓楷批評，民進黨過去一年多以來的所作所為，難道不就是在跟公民對撞、嚴重破壞台灣社會，六成以上公民只是因為意見不同，就被賴總統定為為虛要打掉的雜質，昨天甚至喊出有青鳥飛出來，「我相信多數台灣公民都很憤怒，我們用手上的選票教訓賴總統、一部分不理性的青鳥。」