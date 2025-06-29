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大罷免首到北市！侯友宜「回老家」陪王鴻薇掃市場 攤販熱情聊往事

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
新北市長侯友宜今天陪同藍委王鴻薇赴中山區謙和市場掃街，更是侯首度到北市力挺藍委，王表示，侯過去在該區域服務很長一段時間，地方事務熟捻，希望將好的經驗繼續傳承。現場攤商看到侯也都熱情打招呼。記者洪子凱／攝影
新北市長侯友宜今天陪同藍委王鴻薇赴中山區謙和市場掃街，更是侯首度到北市力挺藍委，王表示，侯過去在該區域服務很長一段時間，地方事務熟捻，希望將好的經驗繼續傳承。現場攤商看到侯也都熱情打招呼。記者洪子凱／攝影

新北市長侯友宜今天陪同藍委王鴻薇赴中山區謙和市場掃街，更是侯首度到北市力挺藍委，也是王鴻薇兩周前邀請北市副市長李四川後再度到該處，王表示，侯過去在該區域服務很長一段時間，地方事務熟稔，希望將好的經驗繼續傳承。現場攤商看到侯也都熱情打招呼。

王鴻薇日前才找來北市副市長李四川陪掃謙和市場，才過兩周再度找來侯友宜助陣，侯過去在中山分局擔任過刑事組長，對於地方事務熟稔，不少攤商看到侯前來，都熱情打招呼，還有些攤位過去更是侯的愛店，場面熱絡。

侯友宜今天掃街也展現親民形象，與每一位攤商熱情握手、打招呼，不過該路段是大同區與中山區交界，受到地緣政治影響，也有少數贊成大罷免民眾，路過高喊「舔共立委」、「亂搞啦，同意罷免」但侯、王仍熱情掃街，未衍生進一步衝突。

王鴻薇表示，文昌宮香火鼎盛、香客非常多，兩周前請李四川來助陣也收到很好的效果，侯友宜過去也在這邊擔任警職很長一段時間，對地方事務熟稔，第一次參加立委補選也是侯陪同到這掃市場，希望好的經驗能夠傳承。

罷免 王鴻薇 侯友宜

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