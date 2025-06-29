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新北戰警隊今聲援花蓮 與藍議員市場掃街反惡罷

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣議會國民黨團邀請新北市議員林國春（前排右三），在花蓮市最大的傳統市場重慶市場掃街反惡罷。記者王思慧／攝影
花蓮縣議會國民黨團邀請新北市議員林國春（前排右三），在花蓮市最大的傳統市場重慶市場掃街反惡罷。記者王思慧／攝影

罷免進入第三階段，花蓮縣議會國民黨團邀請新北市議員林國春，在花蓮市最大的傳統市場重慶市場掃街反惡罷。林國春說，從小跟著父母在市場裡面賣菜，做生意非常辛苦，希望有安定的生活，批評民進黨政府罷免在野黨立委造成社會動盪。民進黨預計今天下午前往吉安鄉黃昏市場掃街。

林國春組成「新北戰警隊」今天與花蓮藍營議員，到花蓮市重慶市場掃街、宣講反罷免，市場早上人潮絡繹不絕，有民眾騎車經過比「讚」大喊加油，一行人再徒步繞行市場外圍，逐一向攤商、民眾發放反罷免文宣與扇子，請鄉親繼續支持傅崐萁

林國春表示，昨天晚上在東大門夜市掃街拜票，獲得許多攤商百分之百的支持，今天到重慶市場宣講，讓他想到自己與兄弟姊妹，從小跟著父母在市場賣菜長大，大家都希望社會有安定、穩定的生活，家和萬事興，做生意雖然辛苦，不過很值得，但民進黨政府卻到處罷免在野黨立委、造成社會動盪與不安。

林國春說，大家今天早上來市場宣講，就是希望來安定、安穩市場夥伴們的心，希望7月26日一起出來投票，讓傅崐萁繼續在立法院監督政府、爭取花蓮福利，相信這會是花蓮縣民長期的期待。

縣議會國民黨團發言人吳建志感謝副議長徐雪玉、黨團書記長吳東昇、副書記長韓林梅與支持者們，一起與新北戰警隊到重慶市場掃街，向外圍攤商、鄉親懇託，讓反罷免邁向新的里程碑。

另外，今天下午4時30分，立委王義川到吉安鄉黃昏市場掃街；今晚6時30分花蓮市中山公園有政論戶外開講活動，邀請王義川、立院榮譽顧問陳柏惟、桃園市議員于北辰等人出席。

新北市議員林國春組成「新北戰警隊」今天與花蓮藍營議員，到花蓮市重慶市場掃街、宣講反罷免。記者王思慧／攝影
新北市議員林國春組成「新北戰警隊」今天與花蓮藍營議員，到花蓮市重慶市場掃街、宣講反罷免。記者王思慧／攝影

罷免 王義川 林國春 反罷 傅崐萁

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