影／全台大罷免 盧秀燕嗆：這是無差別、報復性行動
全台大罷免，台中市長盧秀燕今天嗆賴清德總統和執政黨，這是無差別、報復性行動，她呼籲大家反罷免成功，提醒總統和執政黨，多重視民生，關心民生疾苦，少政治。
盧秀燕今天在豐原受訪時表示，這次執政黨賴總統推動的罷免工作，他是有針對性，坊間講是選輸不甘願，希望一黨獨大，希望重選立委，她說這是嚴重破壞民主憲政，因為4年選一次，如果有個別委員，民意代表做不好，當然可以罷免，但問題是無差別罷免。
她說像台中市很好的立委都是被提罷免，連副院長江啟臣等人都要面臨無差別罷免，可看出來是報復性行動，希望立法院重選，她希望大家在7月26日站出來反罷免，不只希望把好的立委留在國會，為大家發聲，也希望透過反罷免成功，提醒賴總統和執政黨，應該重視民生議題，包括經濟和民生，健康與環保與民生疾苦，如果反罷免成功，就會提醒總統和執政團隊，少政治，多民生，大家都可多關心民生疾苦，反罷免成功是為了民眾自己權益，提醒總統和執政團隊，多重視民生疾苦，少搞點政治。
盧秀燕表示，她會和國民黨一起反罷免，大罷免投票只剩一個月，她的行程多，不只在台中市，全國優質立委都該讓他留在立法院，她都有排行程，尤其7月19日，台中市有聯合大造勢活動，藍營立委是被罷免的一方，國民黨很早已啟動相關輔選反罷免工作，台中市下月12日，趙少康會到台中市辦一場開講和造勢，19日黃金周台中市會辦全市反罷免，中央黨部在選前之夜也有聯合反罷免造勢，全面進行反罷免中。
社團法人台中市大台中醫師公會今天在豐原區水源路的水源會館舉辦新館落成暨80周年慶祝典禮，市長盧秀燕到場祝賀，立法院副院長江啟臣、楊瓊瓔、顏寬恒、廖偉翔、何欣純、蘇清泉、台中市衛生局長曾梓展等人都到場。
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