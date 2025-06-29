影／全台大罷免 盧秀燕嗆：這是無差別、報復性行動

全台大罷免，台中市長盧秀燕今天嗆賴清德總統和執政黨，這是無差別、報復性行動，她呼籲大家反罷免成功，提醒總統和執政黨，多重視民生，關心民生疾苦，少政治。

盧秀燕今天在豐原受訪時表示，這次執政黨賴總統推動的罷免工作，他是有針對性，坊間講是選輸不甘願，希望一黨獨大，希望重選立委，她說這是嚴重破壞民主憲政，因為4年選一次，如果有個別委員，民意代表做不好，當然可以罷免，但問題是無差別罷免。

她說像台中市很好的立委都是被提罷免，連副院長江啟臣等人都要面臨無差別罷免，可看出來是報復性行動，希望立法院重選，她希望大家在7月26日站出來反罷免，不只希望把好的立委留在國會，為大家發聲，也希望透過反罷免成功，提醒賴總統和執政黨，應該重視民生議題，包括經濟和民生，健康與環保與民生疾苦，如果反罷免成功，就會提醒總統和執政團隊，少政治，多民生，大家都可多關心民生疾苦，反罷免成功是為了民眾自己權益，提醒總統和執政團隊，多重視民生疾苦，少搞點政治。

盧秀燕表示，她會和國民黨一起反罷免，大罷免投票只剩一個月，她的行程多，不只在台中市，全國優質立委都該讓他留在立法院，她都有排行程，尤其7月19日，台中市有聯合大造勢活動，藍營立委是被罷免的一方，國民黨很早已啟動相關輔選反罷免工作，台中市下月12日，趙少康會到台中市辦一場開講和造勢，19日黃金周台中市會辦全市反罷免，中央黨部在選前之夜也有聯合反罷免造勢，全面進行反罷免中。