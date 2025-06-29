侯友宜助攻反罷免 藍營讚「新北戰警」人氣撐起士氣

大罷免戰線白熱化，新北市長侯友宜成為藍營反制主力之一。國民黨新北市黨部主委黃志雄強調，侯友宜長期市政滿意度超過七成，具高度個人魅力，能有效拉抬反罷能量，是「重中之重」角色；新北市議員林國春更形容他為「新北戰警領袖」，直言侯不搞政治、只講是非，站上第一線能替藍軍穩住士氣。

今上午，侯友宜與新北市立委張智倫聯袂走訪中和南勢角市場，沿路民眾熱情高喊「侯友宜加油」、「台灣不能一黨專制」，攤商更爭相送上自家產品，展現對市長的支持與認同，侯也一一堅持付錢，展現實在作風，現場氣氛熱烈、互動良好。

國民黨新北市黨部主委黃志雄指出，「市長的角色是重中之重，侯市長擁有最多市政資源，個人魅力也確實強，長期滿意度都維持在七成以上，民眾普遍認為他實在、做事認真，因此陪同立委拜票的效果非常明顯。」他分析，反罷免的關鍵在於三大面向：一是候選人展現問政與建設成果，二是市長協助站台、催票，三是全面提升投票率，「過去罷免案區域性質濃、參與率低，這次要讓更多人了解罷免制度、出來投票，否則舉例來說，洪孟楷是16萬票選出的立委，9萬票就能罷免他，這是不合理的。」

新北市議員林國春則形容，侯友宜不講政治、只論是非，「市長和我一樣是警察出身，講證據、重事實，這和民進黨的政治操作完全不同。市民感受得到誰在做事，誰在搞鬥爭。」林也提到，昨日在花蓮替傅崐萁掃街時，東大門的現場攤商近300攤無人反對，顯見民心傾向。他認為，侯友宜作為「新北戰警」的象徵，其高人氣與威望「對全國被罷免的藍委來說，絕對是很大的士氣後盾。」