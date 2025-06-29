蔣萬安批民進黨「台最大詐團」 吳思瑤反擊：講的應是自家
賴清德總統昨首表態說要與公民同行，支持大罷免在野黨。北市長蔣萬安今強力反擊，表示賴清德不演了，並指民進黨就是最大的詐騙集團。民進黨立委吳思瑤今與罷團掃街受訪反批，誰是台灣最大的詐騙集團？蔣萬安講的應該是自家中國國民黨。
吳思瑤說，現在已經有五個縣市的造假連署，經過各地地檢署起訴，這些起訴的違法造假、違法亂紀，民意盜用的將近百人，到底是誰詐騙盜用台灣民主，盜用台灣民意，蔣萬安說的，不就是自家中國國民黨嗎？
吳思瑤也提到，蔣萬安這段時間的人設大翻轉，恐怕也是基於他的權力焦慮，如果說台北市五席被全罷免，不利於蔣萬安連任台北市長，所以這段時間，蔣萬安搖身一變，變成大家不認識的蔣萬安。
吳說，蔣萬安每天不管市政，只管政治攻擊，提醒蔣萬安市長，要攻擊公民團體的守護台灣行動，她也請蔣萬安，先針對國民黨詐騙全台灣民意誠懇道歉。
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