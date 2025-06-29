大罷免熱戰商家掛看板意願低 罷免與反罷都在搶移動看板

大罷免只剩下不到一個月時間，罷免方與反罷免方如火如荼催票中，但不少重要市場、交通要道上的看板兵家必爭之地，反而未有看板。據了解，大罷免戰太激烈，不少店家、廣告仲介商都不願出租看板，罷團與藍委下一步宣傳重心，都將移往公車、移動式卡車上，以催促支持者投票。

中選會日前宣布首波罷免案後於7月26日舉行後，罷團與藍委即展開看板戰。先前雙和罷團在新北中和區掛起罷免藍委張智倫看板，張智倫迅速在罷團對面掛上巨幅看板，雙方競爭激烈，但不少選戰人士發現，過去重要市場、交叉路口處往往是選戰看板兵家必爭之地，但如今卻沒有看版。

一名國民黨立委輔選人士指出，大罷免戰太激烈，不少廣告仲介商、店家怕被罷免方騷擾，或被貼標籤、查水表等，此次都稱「選舉可以、罷免不要」婉拒出租看板；有國民黨立委上個月掛「問政成績單、評鑑第一」等看板，商家都同意，但近幾周想改掛「不同意罷免」等標語催票，商家就拒絕。

但街頭文宣戰對罷免戰而言，仍是重要一環。一名藍營輔選人士說，藍委比起罷團的優勢是，仍有支持者、志工會志願掛不同意罷免布條；而這次藍委的公車廣告、移動式看板，可能會比大選數量還多，要密集在最後一個月跑遍市區，才比較能讓反對罷免的年輕人知道7月26日要投票。

罷免方掛看板催票，近期確實處處碰壁。一名參與罷團運作的人士指出，今年藍綠都以選戰規格迎戰罷免，但在看板戰上，罷免方反而占下風，對於業主、老闆來說，掛選舉看板較為單純，只有支持與否，因此很願意掛非綠之外的候選人，但罷免不同，仇恨感相對強烈，就是要「下架這個人」，不少看板所有人不願淌渾水，認為自找麻煩。

該人士指出，即使民團都認為自己是為了這塊土地發動罷免，但看在一般人眼中就是認為該立委不適任，程度與選舉有差，自然會拒絕刊登，「這個問題非常嚴重」，因此街上看板大多是「反罷免」，而非「同意罷免」。

全台罷團為求突破，將重心放在移動式看板，包括設有LED燈的胖卡、自製手舉牌和機車擋泥板增加曝光，或是尋找願意在一樓懸掛布條的店家，來補足缺乏固定式看板的劣勢。