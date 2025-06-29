快訊

太陽聯盟吳桐潭胞弟娶媳 澳門崩牙駒大哥黑仔華喝喜酒

能取代米飯嗎？玉米料理多元又營養 專家提醒1族群要小心吃

台股周一恐無量下跌？川普喊話關稅：100多國沒得談…想怎麼做都行

聽新聞
0:00 / 0:00

賴清德全代會首表態挺大罷免 黃國昌酸：終於不再扭捏作態

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
民眾黨黨主席黃國昌今赴中和東德宮發高麗菜前受訪。記者劉懿萱／攝影
民眾黨黨主席黃國昌今赴中和東德宮發高麗菜前受訪。記者劉懿萱／攝影

身兼民進黨主席的賴清德總統昨在全代會首度表態，稱對於罷免，民進黨必須與公民同行。民眾黨黨主席、立委黃國昌今受訪酸說，大罷免本就是民進黨發動的，賴清德總統終於不再扭捏作態、遮掩，並喊話民眾出門投下不同意票。

黃國昌今赴中和東德宮發高麗菜，受訪被問及賴清德在全代會表態稱罷免，民進黨必須與公民同行。黃說，賴清德自己應該認真回想，從去年520上任以來，為什麼他執政的成績單一片空白，反而在野黨在國會裡，幫台灣人民推動非常多過去民進黨承諾而跳票的法案。

黃說，從去年的財政收支劃分法、吹哨者保護法，到今年幫軍人加薪，還給勞工假期這些福國利民的法案，他覺得賴清德總統應該好好地深自反省跟檢討，為什麼這些民進黨過去承諾，給台灣人民要推動的改革法案，最後竟然都是在野黨攜手合作，推動完成。

「過去號稱民主進步的執政黨，現在是站在民意的對立面。」黃國昌指出，連推動司法改革前總統蔡英文2017年承諾全民法庭直播，民進黨這一兩天都要不斷地汙名化、抹黑扭曲，他相信這些事情台灣人民有智慧，大家都看在眼裡，至於大罷免從頭到尾，本來就是民進黨發動，民進黨團總召柯建銘已經講得很露骨，2024年大選選完後，民進黨知道自己在國會沒有過半，就已經開始策畫、積極籌備。

黃表示，賴清德總統終於也不再扭捏作態、也不再遮掩，相信守護台灣民主的這一仗，全體台灣的公民都要站出來，對民進黨這種專制獨裁作風說不，站出來投下不同意票。

至於，新北選委會提報罷免說明會要點中提及「踴躍投票」，遭中選會刪除踴躍，黃說，積極的行使人民的公民權，應是選委會基本職責，中選會過去這段時間的表現，早就已經喪失獨立機關應有的性格，中選會現在一片綠油油，成為民進黨的打手，連第一個階段罷免的投票在7月26日，柯建銘都幫中選會宣布，中選會公信力自我踐踏到這種程度，認為中選會主委李進勇還厚著臉皮站在這個位置，就是要執行民進黨的意志，大家看得都非常清楚。

黃國昌 賴清德 罷免

延伸閱讀

賴清德下動員投入大罷免 侯友宜嗆：應為這次發起負責

駁賴清德團結首講 王英津：篡改歷史拼不出台獨地圖

藍喊反罷賴清德不信任投票 顏若芳反擊：用A答B很好笑

轟不演了！賴清德表態支持罷免 蔣萬安：最大詐騙集團

相關新聞

影／全台大罷免 盧秀燕嗆：這是無差別、報復性行動

全台大罷免，台中市長盧秀燕今天嗆賴清德總統和執政黨，這是無差別、報復性行動，她呼籲大家反罷免成功，提醒總統和執政黨，多重...

蔣萬安批民進黨「台最大詐團」 吳思瑤反擊：講的應是自家

賴清德總統昨首表態說要與公民同行，支持大罷免在野黨。北市長蔣萬安今強力反擊，表示賴清德不演了，並指民進黨就是最大的詐騙集...

賴清德全代會首表態挺大罷免 黃國昌酸：終於不再扭捏作態

身兼民進黨主席的賴清德總統昨在全代會首度表態，稱對於罷免，民進黨必須與公民同行。民眾黨黨主席、立委黃國昌今受訪酸說，大罷...

賴清德下動員投入大罷免 侯友宜嗆：應為這次發起負責

大罷免投票將於7月26日登場，藍委王鴻薇今天找來新北市長侯友宜陪掃市場，宣傳「不同意罷免」，這也是侯首度來到台北市為反罷...

藍喊反罷賴清德不信任投票 顏若芳反擊：用A答B很好笑

新北市長侯友宜今早陪國民黨立委王鴻薇掃市場，民進黨議員顏若芳等人今則與罷團宣傳大罷免。對於賴清德總統昨首正式表態支持罷免...

新北戰警隊今聲援花蓮 與藍議員市場掃街反惡罷

大罷免進入第三階段，花蓮縣議會國民黨團邀請新北市議員林國春，在花蓮市最大的傳統市場重慶市場掃街反惡罷。林國春說，從小跟著...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。