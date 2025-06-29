賴清德全代會首表態挺大罷免 黃國昌酸：終於不再扭捏作態

身兼民進黨主席的賴清德總統昨在全代會首度表態，稱對於罷免，民進黨必須與公民同行。民眾黨黨主席、立委黃國昌今受訪酸說，大罷免本就是民進黨發動的，賴清德總統終於不再扭捏作態、遮掩，並喊話民眾出門投下不同意票。

黃國昌今赴中和東德宮發高麗菜，受訪被問及賴清德在全代會表態稱罷免，民進黨必須與公民同行。黃說，賴清德自己應該認真回想，從去年520上任以來，為什麼他執政的成績單一片空白，反而在野黨在國會裡，幫台灣人民推動非常多過去民進黨承諾而跳票的法案。

黃說，從去年的財政收支劃分法、吹哨者保護法，到今年幫軍人加薪，還給勞工假期這些福國利民的法案，他覺得賴清德總統應該好好地深自反省跟檢討，為什麼這些民進黨過去承諾，給台灣人民要推動的改革法案，最後竟然都是在野黨攜手合作，推動完成。

「過去號稱民主進步的執政黨，現在是站在民意的對立面。」黃國昌指出，連推動司法改革前總統蔡英文2017年承諾全民法庭直播，民進黨這一兩天都要不斷地汙名化、抹黑扭曲，他相信這些事情台灣人民有智慧，大家都看在眼裡，至於大罷免從頭到尾，本來就是民進黨發動，民進黨團總召柯建銘已經講得很露骨，2024年大選選完後，民進黨知道自己在國會沒有過半，就已經開始策畫、積極籌備。

黃表示，賴清德總統終於也不再扭捏作態、也不再遮掩，相信守護台灣民主的這一仗，全體台灣的公民都要站出來，對民進黨這種專制獨裁作風說不，站出來投下不同意票。

至於，新北選委會提報罷免說明會要點中提及「踴躍投票」，遭中選會刪除踴躍，黃說，積極的行使人民的公民權，應是選委會基本職責，中選會過去這段時間的表現，早就已經喪失獨立機關應有的性格，中選會現在一片綠油油，成為民進黨的打手，連第一個階段罷免的投票在7月26日，柯建銘都幫中選會宣布，中選會公信力自我踐踏到這種程度，認為中選會主委李進勇還厚著臉皮站在這個位置，就是要執行民進黨的意志，大家看得都非常清楚。