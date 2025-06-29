賴清德下動員投入大罷免 侯友宜嗆：應為這次發起負責

大罷免投票將於7月26日登場，藍委王鴻薇今天找來新北市長侯友宜陪掃市場，宣傳「不同意罷免」，這也是侯首度來到台北市為反罷免站台，針對賴清德總統向民進黨發出罷免總動員令，侯表示，侯表示，人民眼睛是雪亮，認真做事的人值得被珍惜，反嗆任何人都應為這次發起罷免運動負責任。

此次為侯友宜首次到台北市為反罷免站台，侯友宜表示，在野黨監督政府，是民主自由常態機制，為人民發聲、貫徹人民需要，也是負責的態度，他會與人民站一起，努力監督政府，讓國家發展更好，大家一起努力向前走。

而面對賴清德總統在民進黨全代會表態要與公民同行，向全黨發出罷免總動員令，侯友宜反問，「從以前到現在不是這個樣子嗎？」而努力監督執政黨是在野黨責任，要為認真做事的好立委加油。媒體也問到若大罷免失敗，是否賴也應負責，侯友宜說，任何人都應為這次發起負責任，相信人民眼睛是雪亮的，認真做事的人，值得大家珍惜。

此外，面對新北選委會張貼「踴躍投票」卻遭中選會制止，侯則為地方打氣，連喊三次，「大家站出來，公民參與，踴躍投下神聖的一票。」