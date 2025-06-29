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藍喊反罷賴清德不信任投票 顏若芳反擊：用A答B很好笑

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
民進黨議員顏若芳說，民進黨一直以來都是跟台灣人民站在一起，不管是之前的野百合、後面的太陽花學運、再來青鳥行動，民進黨都是跟公民站一起。圖／引用自顏若芳臉書
民進黨議員顏若芳說，民進黨一直以來都是跟台灣人民站在一起，不管是之前的野百合、後面的太陽花學運、再來青鳥行動，民進黨都是跟公民站一起。圖／引用自顏若芳臉書

新北市長侯友宜今早陪國民黨立委王鴻薇掃市場，民進黨議員顏若芳等人今則與罷團宣傳大罷免。對於賴清德總統昨首正式表態支持罷免在野，藍喊投不同意就是投賴清德不信任票。顏若芳反擊藍營，批混淆公民視聽，用A答B的方式，是很好笑的一件事。

全台大罷免藍綠熱戰開打，賴清德總統昨天首表態說要與公民同行，支持大罷免後，今天民進黨民代也動起來，與罷免團體到市場掃街宣傳大罷免，不過對於藍營反制罷免喊出投下罷免不同意票就是投下對賴清德總統的不信任票。顏若芳說，民進黨跟人民同行不是輸不起，而是對國家的守護。

顏說，國民黨如果對政院、執政黨不信任，也可以在立法院用民主方式，憲法都有相關規範，可以提出不信任或蔣萬安之前提出的倒閣等，這都是公民權，不是這種投下不同意是對賴清的不信任，這是混淆所有公民的視聽，用A答B的方式，這是很好笑的一件事。

顏若芳也提到，民進黨一直以來都是跟台灣人民站在一起，不管是之前的野百合、後面的太陽花學運、再來青鳥行動，民進黨都是跟公民站一起。尤其國民黨在這一年，做了什麼福國利民的事？ 對守護台灣做什麼？這才是人民想聽的，不是說「投下不同意罷免票等於對賴清德的不信任」，這是兩碼子事，台灣人是有眼睛的、頭腦是聰明的。

顏若芳 賴清德 罷免 民進黨 國民黨

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