中三罷團補件4755件連署書 感謝其他選區與全國罷團協助

大罷免將進入第三階投票，台中遭罷的6名藍委中，中二、中三、中八都需要補件，中三更需補超過3000分；罷團今天上午到台中選委會送件，送出4755分連署書，達到130%安全門檻。罷團表示，除了志工，也要感謝其他選區與全國各地罷團協助，才能在10天內拚出奇蹟。

中三選區國民黨立委楊瓊瓔回應，尊重罷團作法，也相信潭雅神后民眾的眼睛是雪亮的，台灣正面臨國際經貿極大挑戰，需要團結而不是撕裂，她知道支持者很錯愕也很憤怒，會繼續一步一腳印深耕地方，呼籲支持者，中選會公告投票日後，一定要站出來投不同意票。

中選會首波公布大罷免成案共24名藍委與新竹市長高虹安，台中第四、第五、第六選區藍委廖偉翔、黃健豪與羅廷瑋成案；第二、第三、第八選區藍委顏寬恒、楊瓊瓔與江啟臣各差2267、3464與2465分連署書，中二罷團前天補件，中三、中八罷團都會在今天補件。

中三罷團副發言人Amy說，今天補件送出4755分連署書，達到三街門檻的130%左右，這不只是數字，是人民的聲音。中三選區二階第一次送件僅103%，很多長輩勸他們不會過，但沒有人放棄，也感謝全台罷團義無反顧支援，接下來三階投票，呼籲潭雅神后的鄉親，尤其是年輕人站出來投票。

律師王翼升協助中部罷團法律事宜，今天也到現場見證補件，他表示中三的補件最艱困，是唯一要補超過3000分的選區，剛聽到這個數字也很扼腕，沒想到志工們不放棄，台中其他罷團、基隆、台南、屏東的志工也來支援，最後創造奇蹟。