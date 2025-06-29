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中三罷團補件4755件連署書 感謝其他選區與全國罷團協助

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
中三選區罷團今天到台中選委會補件，送出4755分連署書，達到三階門檻的130%，罷團感謝台中其他選區與全國各地罷團的支援。記者陳敬丰／攝影
中三選區罷團今天到台中選委會補件，送出4755分連署書，達到三階門檻的130%，罷團感謝台中其他選區與全國各地罷團的支援。記者陳敬丰／攝影

罷免將進入第三階投票，台中遭罷的6名藍委中，中二、中三、中八都需要補件，中三更需補超過3000分；罷團今天上午到台中選委會送件，送出4755分連署書，達到130%安全門檻。罷團表示，除了志工，也要感謝其他選區與全國各地罷團協助，才能在10天內拚出奇蹟。

中三選區國民黨立委楊瓊瓔回應，尊重罷團作法，也相信潭雅神后民眾的眼睛是雪亮的，台灣正面臨國際經貿極大挑戰，需要團結而不是撕裂，她知道支持者很錯愕也很憤怒，會繼續一步一腳印深耕地方，呼籲支持者，中選會公告投票日後，一定要站出來投不同意票。

中選會首波公布大罷免成案共24名藍委與新竹市長高虹安，台中第四、第五、第六選區藍委廖偉翔、黃健豪與羅廷瑋成案；第二、第三、第八選區藍委顏寬恒、楊瓊瓔與江啟臣各差2267、3464與2465分連署書，中二罷團前天補件，中三、中八罷團都會在今天補件。

中三罷團副發言人Amy說，今天補件送出4755分連署書，達到三街門檻的130%左右，這不只是數字，是人民的聲音。中三選區二階第一次送件僅103%，很多長輩勸他們不會過，但沒有人放棄，也感謝全台罷團義無反顧支援，接下來三階投票，呼籲潭雅神后的鄉親，尤其是年輕人站出來投票。

律師王翼升協助中部罷團法律事宜，今天也到現場見證補件，他表示中三的補件最艱困，是唯一要補超過3000分的選區，剛聽到這個數字也很扼腕，沒想到志工們不放棄，台中其他罷團、基隆、台南、屏東的志工也來支援，最後創造奇蹟。

中三罷團發言人Connie指出，中三罷團會小小休息，接著馬上投入支援中四、中五、中六選區7月26日的罷免投票，協助活動、監票等等；這10天的補件真的很不容易，中三選區幅員較廣，志工們挨家挨戶收件，再加上其他選區罷團的幫忙，才能完成任務。

中三國民黨立委楊瓊瓔回應，相信潭雅神后民眾眼睛是雪亮的，呼籲支持者一定要站出來投不同意。圖／楊瓊瓔辦公室提供
中三國民黨立委楊瓊瓔回應，相信潭雅神后民眾眼睛是雪亮的，呼籲支持者一定要站出來投不同意。圖／楊瓊瓔辦公室提供
中三罷團將4755分連署書送抵台中選委會。記者陳敬丰／攝影
中三罷團將4755分連署書送抵台中選委會。記者陳敬丰／攝影

連署書 罷免 楊瓊瓔 中選會

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