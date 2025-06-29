侯友宜張智倫南勢角聯手掃街 民眾熱情相迎喊反惡罷

大罷免將於7/26舉行投票，新北市長侯友宜今上午與新北市立委張智倫一同前往中和南勢角市場掃街拜票，呼籲支持者於7月26日出來投下「不同意罷免票」，現場民眾反應熱烈，不少人紛紛拿出手機拍照、爭相與市長握手合影，場面熱鬧滾滾。

掃街過程中，侯友宜展現高度親民魅力，不僅與民眾寒暄合照，還多次收到攤商主動贈送的蔬果、熟食等產品，面對大家的好意，他也一一堅持付錢，展現實在作風。有攤商情緒激動地當場高喊「台灣不能一黨專制」、「反惡罷」，引來民眾陣陣掌聲與附和。

許多路過的市民聽聞市長親臨現場，驚喜之情溢於言表，「那真的是侯友宜嗎？」「我要去看市長！」隨即趨前排隊握手。有民眾激動高喊「張智倫加油」「侯友宜加油」，更有人表示「一定會出來投反對票，不能讓這種惡意罷免得逞！」

張智倫也展現親和力，不斷握手、鞠躬致謝，並高喊「726不同意罷免」，沿路與攤商、民眾互動熱絡，氣氛熱情高漲。