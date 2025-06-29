影／反惡罷蔣萬安陪李彥秀掃市場婆媽超熱情 還有攤商勉勵這句話

全台大罷免投票倒數不到1個月，北市長蔣萬安今早到內湖陪國民黨立委李彥秀掃街。蔣萬安陪李彥秀掃市場，受婆婆媽媽熱情歡迎，不少人主動要求合照，更有民眾戴國旗帽、拿國旗來等蔣萬安要求簽名。還有年輕攤商對蔣萬安說，「你們要堅強一點啦！」

蔣萬安昨天陪王鴻薇、賴士葆、羅智強掃街等反制惡罷後，今天上午則是陪李彥秀、下午與徐巧芯合體。蔣今天一早到內湖737市場陪李彥秀掃市場，蔣彎下腰、盡可能握每一雙手，拜託民眾7月26席要出門投不同意罷免票，也有許多攤商主動要求蔣萬安合照，還不斷喊加油。

甚至還有魚販看到蔣萬安市長來拜託主動伸手，攤商還特別把手上的手套拉下來，跟蔣萬安握手，並且熱情喊「握我的手都會凍蒜！」還有民眾特別帶國旗、戴國旗帽在市場等蔣萬安，還要求簽名，甚至還有年輕攤商對著蔣萬安喊，「你們(國民黨)要堅強一點啦！」

對於昨天賴清德總統首度正式表態支持罷免在野立委，李彥秀說，民進黨中選會每一步的政治精算，對國民黨立委來說，在這麼短時間內，要透過合法的方式去做各式各樣宣傳，她從今年2月開始不論客廳會、掃街、掃市場、送遊覽車，會透過最短時間內跟時間賽跑，要想辦法讓選民知道，罷免投票是怎麼一回事。