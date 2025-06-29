轟不演了！賴清德表態支持罷免 蔣萬安：最大詐騙集團
全台大罷免投票倒數不到一個月，北市長蔣萬安今前往內湖737市場陪國民黨立委李彥秀掃街。對於賴清德總統昨首表態說要與公民同行，支持大罷免。蔣萬安今天強力反擊表示，賴清德不演了，並指民進黨就是最大的詐騙集團。
蔣萬安今天上午陪李彥秀掃市場，受訪時對於昨天賴清德表態與公民同行正式訴求罷免在野黨，直批「民進黨就是最大的詐騙集團」。蔣說大家可以看到，一開始民進黨都一直推給公民團體，結果現在完全不演了，完全是站出來站在第一線，全力來推動大罷免，民進黨就是最大的詐騙集團。
蔣提到，民進黨一開始找各種理由藉口，說要罷免在野黨的立委，他今天到港湖，大家知道李彥秀在港湖深耕26年，一路從議員做到立委，是在地服務最扎實、最認真的立委，要罷免她真的是最沒有道理。
蔣說，他懇請港湖鄉親7月26日一定要出來投反對罷免票，守住李彥秀，就是守住港湖最認真的、最為港湖付出的守護者。
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