賴總統動員令「與公民同行」 罷免戰升級政黨對決

民進黨昨天舉行全國黨代表大會，兼任民進黨主席的賴清德總統不再遮掩，向全黨發出罷免總動員令。他表示，藍白在野聯盟影響政府運作與國家進步發展，中國又文攻武嚇不斷，台灣人民有感於國家安危，不但有「青鳥」飛出，公民也自主發起大罷免，民進黨必須與公民同行，一起承擔守護國家的責任。

賴清德和行政院長卓榮泰同聲助陣「大罷免」，民進黨秘書長林右昌也宣示，全力支援罷團，罷免戰正式升級為政黨對決。

國民黨主席朱立倫表示，賴的邏輯令人震驚，難道反對罷免的民眾，在總統眼中，就不是公民？他們的聲音，就可以被忽視、被排除嗎？真正的民主，不是選擇性傾聽，也不是將異議者打成「雜質」。賴總統若堅持「與惡罷同行」，就是與仇恨、對立、分化同行，與民主精神背道而馳。

民眾黨主席黃國昌表示，大罷免本來就是民進黨所發起，對於賴清德談話內容完全不意外。賴清德就任一年多以來，台灣民主不斷地沉淪，人民成為總統口中的雜質，甚至在台灣這個號稱自由民主的島嶼上，民進黨帶頭示範獵巫。

賴清德在民進黨全代會表示，台灣一直潛藏很珍貴的力量，在國家危急需要的時候就會出現，一九九○年的野百合學運，二○一四年的太陽花運動，公民為了台灣未來，阻止服貿通過，拒絕台灣走向親中路線。這些公民運動中，民進黨始終與人民並肩，一起守護台灣的民主。

賴清德指出，正當世界各國都在警戒中國的強權擴張時，政府提出的國防預算和國安法制，卻遭受在野的阻擋、杯葛。

賴清德說，在如此情勢下，台灣人民有感於國家安危，這股珍貴的力量再度出現，民進黨必須與公民同行。

行政院長卓榮泰表示，希望國會自行改革，能讓國家更有力量，讓國安更強，然而這一步，要結合更多社會力共同來完成。人民才是國家主人，民主的台灣，要用民主的方式保護，「民主的台灣，自己的國家，我們也會用自己的方式贏回來。」

林右昌：不護台政客就是「雜質」

民進黨秘書長林右昌更直言，反共護台是所有台灣人的共識，不護台的政客就是所謂的「雜質」，呼籲國人透過罷免投票、斬斷中共在台灣的代理勢力。

朱立倫表示，民進黨現在都用自己的標準來決定誰愛台、護台，但民進黨政府把台積電送出去是愛台灣嗎？不管民生，只搞鬥爭是愛台灣嗎？最不愛台、最不護台的就是民進黨，但國民黨也不會稱民進黨是雜質。

民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，賴清德身為民主國家總統，未包容廣大不同意見、團結台灣，繼續用「抗中保台」鬥爭在野黨，已嚴重缺乏民主素養及領導能力。