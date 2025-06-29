民進 黨全代會聚焦大罷免 全黨暫停內鬥

民進黨今年全代會並非黨職改選年，派系間少了競爭緊張感，但剩下半年縣市長初選接踵而來，潛在角逐人選大會師，煙硝味仍隱隱發作，加上賴清德本來要在全代會強推「三等親禁令」條款，黨內原先預期會議「不會太平靜」。不過，最終綠營上下都展現了高度克制，昨天全代會體現出的是，民進黨有共識先擱置內部爭議，團結打贏大罷免。

以往民進黨全代會若遇上兩年一度的中常委改選，派系兵家必爭，都會在附近租用場地，召集自家黨代表進行會前會，力求票票入匭。

今年並非黨職改選年，但南部縣市長初選已開打，外界關注是否會在全代會上「出小動作」互別苗頭。但在罷免大旗之下，連競爭最激烈的台南都暫時停火，兩組擬參選人陳亭妃與林俊憲昨雖零互動，但並未節外生枝。高雄市長初選也日益白熱化，昨天四位擬參選人同樣低調以對，言必稱大罷免大成功。

民進黨全代會過去曾發生過，英系大老提前離席、不替賴清德背書等插曲，但今年黨內「非賴系」未再出招；一開始對大罷免持保留的態度，也隨著大罷免全面熱戰，不得不「上車」跟著搖旗吶喊。

賴清德總統向來以鐵腕貫徹意志著稱，無論對在野或黨內都是如此，但在全黨面對大罷免時刻，賴清德也做出了讓步。引發黨內巨大爭議的「三等親禁令」條款，賴最終選擇了事緩則圓，並未在全代會上提案。

全代會尾聲，在賴清德率領下，全黨齊呼口號喊團結；台上台下都明白，雖然此時此刻黨內矛盾、爭議不少，但唯有先團結打贏大罷免，才有拿回完全執政希望，也才符合所有民進黨人利益。