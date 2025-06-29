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民進黨通過縣市長提名辦法 僅3地辦初選

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導

民進黨全代會昨天無異議通過二○二六年直轄市長暨縣市長提名特別條例，僅三縣市確定舉辦初選，民進黨前副秘書長游盈隆批評，民進黨主席賴清德並未記取蔡英文二○二二年沒收初選，導致地方選舉慘敗教訓；而原定要提案討論的「三等親禁令」，禁止民代親人擔任公費助理，則在黨內巨大反彈下暫緩。

民進黨縣市長提名辦法分為三類型，還可連任的執政縣市屏東、澎湖由黨主席徵召；任期屆滿不能連任縣市的高雄、台南、嘉義縣，則依照初選程序，由選對會統籌規畫辦理；非執政縣市則由選對會綜合評估之後，向黨主席提出人選，民調也在綜合評估的範圍內。

游盈隆表示，民進黨只有高雄市、台南市、嘉義縣須辦初選，其他不是直接徵召就是協調後徵召，黨內民主只剩百分之十三點六。二○二二年九合一地方選舉，民進黨遭遇歷史性空前挫敗，蔡英文沒收黨內初選是最重要因素之一，如今歷史重演，是否將重蹈二○二二年慘敗覆轍，非常值得觀察。

「三等親禁令」則是今年二月，多位民代因助理費遭檢調調查，賴清德在中常會下令，要求民進黨公職應採最高標準，民意代表助理團隊比照「公務人員任用法」，不得任用配偶及三親等以內血親、姻親，家人可以擔任志工，但不宜擔任公費助理；並交辦給黨秘書長林右昌，研議在全代會修改黨章，納入規範。

這項改革引發民進黨內大反彈，民進黨新北市議員林秉宥就認為，邏輯太過牽強，狗屁想法還規畫要入黨章；民進黨台北市議員簡舒培也被爆料，批評該政策超級蠢。最終中央黨部在今年全代會提案喊卡。

林右昌表示，牽扯到黨內規範，都還在討論當中，依照相關程序完成才會提出。

罷免 民進黨

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