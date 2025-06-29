AI假訊息流傳 學者：大罷免只是開始

罷免投票日定於七二六，網路上出現不明人士，利用人工智慧（ＡＩ）深偽技術偽變造藍委影像、圖片與聲音。另外有學者憂心ＡＩ在罷免氾濫，只是「牛刀小試」，真正目標是明年九合一選舉、二○二八總統立委大選。

ＡＩ深偽技術被用在偽變造錯假訊息，例如近期在社群網站「Threads」上，出現立法院長韓國瑜呼籲選民勿出來反對罷免的影片，事實上那是韓國瑜任高雄市長時，面臨罷免所做的喊話。該片段被不明人士剪接、變造，並冠上立法院長之名。

國民黨立委賴士葆表示，他要特別提醒藍委，要認真看最近的影片是否有被變造，發現就提告。他也不諱言，憂心藍營選民因此被影響。

東吳大學政治系兼任助理教授張元祥表示，此次大罷免只是ＡＩ假訊息的牛刀小試，有心人士真正劍指明年九合一選舉與二○二八總統立委大選，這對政黨、候選人，甚至台灣民主制度都是嚴峻的挑戰。