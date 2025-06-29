民進黨、罷團合作「護國大遶境」 7月4日花蓮誓師

賴清德昨天下令民進黨與全民同行，民進黨秘書長林右昌說，民進黨將與罷團合作舉辦「護國大遶境」行動，民進黨所有黨公職也全力以赴一起支持參與；至於賴清德是否參與大罷免活動，他說，目前沒有聽到這樣的規畫。

反共護台志工聯盟發起為期十六天的「護國大遶境」將於七月四日在花蓮誓師出發，與三十一個罷免團體以順時針方向繞台一周，七月十九日回到台北市青島東路。

民進黨昨天舉辦全代會，前總統蔡英文以身體不適未出席，中廣前董事長趙少康認為，蔡英文根本是藉故缺席，對賴清德的用人唯賴、排擠英系的一言堂做法，不但不支持，甚至用不出席投反對票。

另外，總統府資政謝長廷先前稱，對於全台掀起罷免潮，認為是惡的循環。他昨天出席民進黨全代會前受訪，被問到對於罷免是否與黨的立場不同一事，他表示，沒有不同；記者追問是否應該全黨挺罷免計畫，謝長廷說，「沒有不同，不要在同中求異」。

國民黨智庫執行長柯志恩說，賴清德今下令全黨應和青鳥及罷團「同行」，還引用民主前輩黃信介所言：「大家和我一起向前走，向自由走，向民主走」。她說，「總統終於不演了」，面對自家黨員，乾脆「打開天窗說亮話」。只是堂堂執政黨卻躲在公民團體後面大半年了，這種忸怩作態的方式，之前敢做不敢承認，可見「大登場」是「大笑話」。

柯志恩表示，看到前總統陳水扁、謝長廷都不敢碰觸當今總統的逆鱗，不約而同對大罷免「大改口」，可見民進黨的質變、墮落，早已將「民主進步」拋諸千里之外了，這哪裡是「向民主走」，而是毫不遮掩掌權者走向集權的野心。