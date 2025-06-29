朱立倫：民進黨在摧毀德先生、賽先生

藍委大罷免七二六投票，台北市五席藍委昨天與看板政治人物合體，勤跑基層催罷免不同意票。立法院長韓國瑜表示，如果這次大罷免，國民黨沒有團結，掉了幾席立委，就會讓民進黨一黨獨大。

國民黨主席朱立倫指出，台積電是台灣的驕傲，台灣的科技是護國神山，民進黨、賴清德總統這一年將其送出，又想透過大罷免，把民主摧毀。中華民國有兩大護國神山，一個是「德先生（民主）」、一個是「賽先生（科學）」，但科技的台積電已送走一半，民主又被摧毀，接下來怎麼辦？

朱立倫呼籲，沒有出來投票等於幫助罷免。很多人問他現在幾席安全、幾席危險，只要出來投、每一席一定過關；沒有出來投、每一席都危險。不出來投票就是縱容民進黨，讓民進黨得逞。

中廣前董事長趙少康（中）昨天陪同立委李彥秀（左）到內湖湖光市場掃街。記者曾吉松／攝影

國民黨立委賴士葆、王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯等昨天展開宣講或拜票行程，除朱立倫，韓國瑜，前總統馬英九、台北市長蔣萬安、中廣前董事長趙少康、台北市前市長郝龍斌等都出面支持。

韓國瑜說，大家一定要告訴大家。第一要出來投票，第二要投不同意罷免，第三如果因為這次大罷免沒有團結起來，大罷免成功，台灣民主一場空。如果藍營不團結而掉幾席，民進黨一黨獨大，掌握行政，掌握立法，影響司法，控制媒體，抓住所有資源，這還是民主嗎？

韓國瑜表示，除了他之前在高雄市，以及台中市、桃園市等地，有一些人有投過罷免票，大部分的台灣人都沒有投過罷免，很多民眾都不知道要去投票，呼籲大家一定要出來投票。

蔣萬安指出，民進黨發動大罷免，全部都在扣人紅帽子，就是選輸要翻桌。去年台灣人民才透過民主機制選出立委，這是民意展現，但民進黨對結果不滿意，就操作大罷免，選到民進黨滿意為止，這是民主惡例，也是全世界民主國家的笑話。

蔣萬安表示，民進黨真正的目的就是要消滅國民黨，讓監督政府的力量消失，讓人民消音，七二六是國民黨生死存亡的時刻，呼籲大家要用不同意罷免票，對抗民進黨的司法追殺、網路霸凌、警察國家式的公審，要守住人民在立法院的監督力量，守住台灣民主自由，免於綠色恐怖，守住中華民國。