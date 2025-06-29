新聞眼／大罷免成敗 總統要負政治責任

賴清德總統日前邀在野黨領袖國安簡報時，一席談話「政黨可競合不能零和」言猶在耳；豈料，昨天在民進黨全代會馬上變了張臉，連擦邊球的假動作都懶得掩飾了，賴清德直接下令「公民自主發起大罷免，民進黨必須與公民同行」，形同正式宣示，大罷免將比照大選，上升至政黨對決層次，執政黨帶頭與在野黨對幹，台灣社會永無寧日。

賴清德既然決定把自己和大罷免綁在一塊，在政治上直接的影響是，大罷免不再只是個別選區立委的事，將成為民眾對賴清德的不信任投票，少了層防火牆後，成敗與否也必須由賴清德負起政治責任。

大罷免是由公民團體自主發起，從來就是個笑話，就連民進黨立院黨團總召柯建銘上周受訪，被問及是誰發起大罷免？都脫口而出「不是我，是誰呢？」發覺露餡後還一度語塞。其實，也無需柯建銘不小心講出真心話，罷團和民進黨的緊密程度早就人盡皆知，甚至說是互為表裡也不為過。

賴清德明知民進黨和罷團已不可切割，過去一段時間以來，卻還試圖與罷團保持曖昧距離，背後的政治盤算在於，總統仍有其高度與中立性，若國家元首貿然和大罷免攪和在一塊，對選票是利是弊，尚難推斷。

最直接的例證就是賴清德前陣子被自己議員爆料，時常與罷團開會。消息一出，民進黨中央連忙駁斥，稱賴清德沒有和罷團開會，欲保護賴清德的用意不言可喻。

但隨著第二階段罷免連署出現廿四比○局面，綠營大罷免氣勢高漲，民進黨內認為賴清德該登場的鷹派勢力也隨之抬頭；賴清德「打掉雜質」說，正是黨內兩股勢力拉扯時期的體現，總統看似豁出去了，但隔天綠營上下卻又忙著滅火，表示總統只是比喻，並非說在野是雜質。

直到昨天全代會，賴清德親自做出了定調，民進黨必須與公民同行，言下之意即為，大罷免就是當成民進黨選戰來打，包括賴本人在內，都會直接參與。

賴清德下了重本作了政治賭注，可預期剩下不到一個月的大罷免之戰將更加激烈，大選時的抹黑、抹紅戰法勢必全套伺候；民眾看不到民進黨全代會今年主軸宣稱「更好的民主」，看到的只有「更霸道的民主進步黨」。