批賴清德大登場不演了 國民黨團：反罷就是不信任投票

大罷免延燒中，身兼民進黨主席的賴清德總統今在民進黨全代會表示，公民自主發大罷免，民進黨須和公民同行。國民黨立院黨團今晚表示，賴清德不演了，反罷免就是對賴清德的不信任投票。

國民黨團表示，今日民進黨舉行全代會，賴清德身兼黨主席及中華民國總統，不實抺黑及攻擊在野黨，聲稱「既然是公民發動，民進黨就要同行」。國民黨團在此發表嚴正聲明，對賴清德總統如此煽動人民對立、惡意抺黑攻擊在野黨，反民主的行徑，表達最強烈的譴責。

國民黨團強調，今天賴清德公然與惡罷者攜手同行，已逾越全國人民付託，不斷挑動對立，製造政治紛擾，現在總統自己主動承認，動員黨務及行政體系發動大罷免，杯葛否決多數民意選出來的民意代表，當家鬧事，如此毀憲亂政無視多數民意的獨裁心態昭然若揭，應該被全民唾棄。

國民黨團質疑，總統府、民進黨內的共諜不清查，卻整日只想著拿回國會主導權，干預司法、視不支持民進黨的國人為「雜質」、執政黨國會議員在大街上政治獵巫，這與獨裁政權何異？打著民主的旗號反民主，濫用職權為所欲為，台灣還有未來？子孫還有希望嗎？

國民黨團強調，這是一個動盪的時代，更是考驗人心的時刻，中華民國的民主不容賴清德與民進黨破壞踐踏。呼籲真正心繫民主、維護中華民國的台灣人，7月26日，勇敢的站出來，投下不同意罷免票，給賴清德一個狠狠的教訓，還中華民國一個希望的未來。