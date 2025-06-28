回應賴清德大罷免大登場 朱立倫：賴與仇恨同行

大罷免延燒中，身兼民進黨主席的賴清德總統今在民進黨全代會表示，公民自主發大罷免，民進黨須和公民同行。國民黨主席朱立倫今晚表示，總統若堅持「與惡罷同行」，就是與仇恨、對立、分化同行，與民主精神背道而馳。

朱立倫說，不出來投票，每一席都很危險。站出來投票，每一席都能守住。今天下午，他在台北為國民黨立委賴士葆加油打氣，晚上則前往雲林，挺國民黨立委丁學忠一同讚聲。全台反惡罷行程緊鑼密鼓，只為一個目標：催票、拉票、投票，催出每一張關鍵選票。

朱立倫表示，面對民進黨無差別的大規模罷免行動，不畏打壓，堅定走遍基層，傾聽每一位民眾的聲音，因為相信民主不該被濫用，民意不容被踐踏。

朱立倫指出，令人遺憾的是，賴清德總統今日談話，再次為這場惡罷點火，聲稱「既然是公民發動，民進黨就要同行」。這樣的邏輯令人震驚，難道反對罷免的民眾，在總統眼中，就不是公民？他們的聲音，就可以被忽視、被排除嗎？真正的民主，不是選擇性傾聽，也不是將異議者打成「雜質」。

朱立倫強調，賴總統若堅持「與惡罷同行」，就是與仇恨、對立、分化同行，與民主精神背道而馳。朱說，他要再一次強調，守住每一位為民發聲的立委，就是守住台灣的民主制度，拒絕這場沒有正當理由、只為鬥爭的惡意罷免，就是保護共同的言論自由與多元價值。

朱立倫說，接下來直到7月26日，愛國者行動將持續深入每一個城鄉角落，號召所有反惡罷的民眾一同站出來、挺身而戰。要用一張張「不同意罷免」的選票，守住民主最後一道防線。

朱立倫總結，「我們要告訴這個政府，台灣人民，不是你眼中的『其餘人』，更不是賴清德口中的『雜質』。7月26日，不同意罷免，讓台灣繼續往前走。」