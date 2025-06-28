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雲林立委丁學忠成立反罷免總部 朱立倫與藍白立委都來力挺了

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
國民黨主席朱立倫火力全開力批民進黨選輸不甘願，推動罷免在野黨是世界民主的大笑話。記者蔡維斌／攝影
國民黨主席朱立倫火力全開力批民進黨選輸不甘願，推動罷免在野黨是世界民主的大笑話。記者蔡維斌／攝影

雲林縣第1選區國民黨籍立委丁學忠將進入第3階段罷免投票，今晚丁學忠在本命區的虎尾鎮成立反罷免總部，包括國民黨主席朱立倫、雲林縣長張麗善及藍白立委柯志恩、謝龍介、張啟楷、高金素梅等人將現身力挺，火力全開力批民進黨發動無差別惡罷是大開民主倒車。

今晚藍營以「榮耀海線、再贏一次」大動員，包括主席朱立倫和張嘉郡等多位立委到場聲援，吸引超過兩千人參加，炒熱了罷免與反罷大戰氣氛。藍白立委輪番上台助講。民眾黨立委張啟楷強調丁學忠是柯文哲力推的人選，表現不讓人失望。

朱立倫更直批民進黨去年選輸嘸甘願，經過一年多就要翻桌重選，用不愛台灣為由，發動罷免在野黨，除不分區無差別罷免，全世界僅見，這是違反台灣民主的歷史罪人，試問賴清德是否要把台灣帶向獨裁，藍營立委為台灣人民拼福利顧人民，這才是正港愛台灣，尤其只要4分之1出來投票，就有可能罷免，所以大家一定要出來用不同意票守護丁學忠。

柯志恩說，賴清德一邊說要團結一邊卻要罷免，大家要站出來做丁學忠後盾，反制鴨霸的民進黨。高金素梅指出，民進黨用司法打壓在野黨，還發動惡罷，民進黨財庫飽飽，許多福利民的政策卻沒有了，大家只能用不同意票維護台灣民主。

謝龍介以史艷文布袋戲開場，「史艷文（丁學忠）陷入困境被萬惡罪魁罷免」引來全場笑聲，他說，現今官商勾結、貪汙弊案一堆，但卻不查，監察院也惦惦，這就要靠立院調查權，不料綠營說這是違憲，所以只有國會多數才辦法抵制，現在只差三票「拉票、催票、投票」才有辦法守住學忠。

張麗善和張喜郡則肯定丁學忠一年多來的打拼成果，張麗善說，針對這種無差別、任意罷免行動，對於願意奉獻服務的立委而言，沒任何尊嚴，呼籲執政黨不要濫用罷免權破壞民主機制，影響社會，民主機制還是不能缺少監督力量。

丁學忠則以一年來的政績表現，日夜為民奔走，強調這次的罷免毫無理由，他拼死拼活「憑什麼罷免我」，罷免他的人都是外縣市的人，還是雇用來的「志工」。他算過執政黨這次要罷免他，須花約三千萬元，這是用人民納稅的血汗錢來罷免大家才選出來的立委，是何道理，這些錢都是用來救災救難的第二預備金，大家會甘願？所以大家一定要用不同意票表達人民的意志。

立委丁學忠今晚成立反罷免總部大會，吸引大批支持者到場相挺。記者蔡維斌／攝影
立委丁學忠今晚成立反罷免總部大會，吸引大批支持者到場相挺。記者蔡維斌／攝影
立委丁學忠今晚成立反罷免總部，強調自己一年來政績，指他為民日夜奔走，爭取建設「憑什麼罷免我」。記者蔡維斌／攝影
立委丁學忠今晚成立反罷免總部，強調自己一年來政績，指他為民日夜奔走，爭取建設「憑什麼罷免我」。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善帶領民代和鄉鎮長力挺丁學忠。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善帶領民代和鄉鎮長力挺丁學忠。記者蔡維斌／攝影

罷免

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