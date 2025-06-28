快訊

金曲36／李竺芯歌后專輯全包！羅時豐頒獎清唱成小驚喜

北大清華畢業…牛津碩士履歷沒人看 學霸失業送外賣：工作都差不多

猛揮裁員大刀！英特爾陳立武整頓高層不手軟 戰略長6月底走人

花蓮罷免戰短兵相接 罷團與反罷方僅隔50公尺辦宣講

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
國民黨籍新北市議員林國春今晚在東大門夜市福町夜市入口處宣講，相隔一條重慶路就是罷團大集結。記者王燕華／攝影
國民黨籍新北市議員林國春今晚在東大門夜市福町夜市入口處宣講，相隔一條重慶路就是罷團大集結。記者王燕華／攝影

罷免進入倒數一個月，花蓮罷團、反罷方今晚短兵相接，國民黨邀來新北市議員林國春走入東大門夜市宣講，隔一條重慶路、相距僅約50公尺的石來運轉廣場則有罷團大集結，現場部署警力避免擦槍走火，幸好雙方都很自制，未發生衝突。

花蓮在地多個罷團與來自桃園、高雄、雲林等地罷免藍委團體今天大會師，在石來運轉廣場有餐車辦小型市集，傍晚起陸續有人潮湧入，志工發送各式文宣品，氣氛顯得活潑歡樂。

晚間6時30分起輪番短講，打頭陣的「葉霸」葉春蓮老師說，中央10年給花蓮2300多億元，傅崐萁卻把中央不重視花蓮的罪名硬扣在執政黨頭上，這種謊言傅說了20幾年還要繼續說下去，當然要把傅罷掉。

她還說，有一種過錯絕對不能犯，就是背叛國家，她罷免傅崐萁最主要理由就是傅是叛國賊，透過傅崐萁讓外界發現中共滲透立法院，甚至學校、公家單位，國家非常危險，誰要來救國家？就是花蓮人，罷免傅崐萁，花蓮才能重生。

石來運轉廣場對面就是東大門夜市，林國春在國民黨籍花蓮副議長徐雪玉、縣議員吳東昇、吳建志等人陪同下，晚間6時站在福町夜市入口宣講，與罷團相隔僅約50公尺，林國春宣講同時馬路對面有罷團志工高舉「罷傅成功、不枉此生」的牌子，嗆聲意味濃厚。

林國春批評中央政府執政無能，賴清德口口聲聲說團結，其實是口蜜腹劍，都在撕裂人心，民眾都看在眼裡，他從新北市來到花蓮，就是希望花蓮這片淨土不要被政治汙染、破壞。

林國春說，民進黨用政治手段打壓民眾，歸類為雜質，台灣一年被詐騙2000億元，民進黨花這麼多錢搞罷免、鬥爭，為什麼不用來打擊犯罪？民進黨執政下自殺率愈來愈高，政府不設法解決，把全部精神用在罷免，呼籲花蓮縣民7月26日一定要出來投下不同意罷免票。

花蓮罷團與外縣市罷團今晚大會師，在東大門夜市旁的石來運轉廣場舉辦短講與市集活動。記者王燕華／攝影
花蓮罷團與外縣市罷團今晚大會師，在東大門夜市旁的石來運轉廣場舉辦短講與市集活動。記者王燕華／攝影
國民黨籍新北市議員林國春今晚走入東大門夜市宣講，呼籲民眾站出來投下不同意罷免票。記者王燕華／攝影
國民黨籍新北市議員林國春今晚走入東大門夜市宣講，呼籲民眾站出來投下不同意罷免票。記者王燕華／攝影
花蓮罷團與外縣市罷團今晚在東大門夜市旁的石來運轉廣場大會師，「葉霸」葉春蓮打頭陣上台短講。記者王燕華／攝影
花蓮罷團與外縣市罷團今晚在東大門夜市旁的石來運轉廣場大會師，「葉霸」葉春蓮打頭陣上台短講。記者王燕華／攝影

罷免

延伸閱讀

花蓮71反惡罷 傅崐萁連辦兩場：關鍵時刻需要關鍵一票

指民進黨買廣告攻擊！傅崐萁挨告未出庭 遭求償2百萬

潘孟安圓賴總統「雜質說」沒指任何人 傅崐萁：國家不宜太多淬煉

罷免傅崐萁民調「超過4成不同意」 藍營議員：代表對執政黨的憤怒

相關新聞

韓國瑜催不同意票：不出來就完蛋了 民進黨一黨獨大還是民主嗎？

為反罷免，國民黨立委賴士葆今舉行政策說明會，立法院長韓國瑜現身力挺。韓國瑜稱讚賴士葆是中華民國的寶，他也表示，這次大罷免...

影／賴清德：民進黨需和公民同行 一起承擔守護國家的責任

民進黨全代會下午登場，以「更好的民主、更好的台灣」為主軸，黨主席、總統賴清德，率同副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰，總統府秘...

反罷投票率是關鍵 朱立倫：不投票就是縱容民進黨得逞

國民黨立委賴士葆今日舉辦政策說明會，反制大罷免，國民黨重要政治人物出席力挺。前總統馬英九將賴士葆比喻為「文山區守護神」，...

花蓮71反惡罷 傅崐萁連辦兩場：關鍵時刻需要關鍵一票

為反大罷免，國民黨花蓮立委暨國民黨立院黨團總召傅崐萁今宣布7月1日將在花蓮，舉辦「花蓮反惡罷團結大會」，呼籲民眾726出...

影／謝龍介發祭品文 若藍營罷免過關炒米粉給鄉親吃

藍營罷免投票在7月26日舉行，國民黨立委廖偉翔今天在台中市舉行地方座談會，吸引不少民眾到場參與。立委謝龍介在致詞時表示，...

花蓮罷免戰短兵相接 罷團與反罷方僅隔50公尺辦宣講

大罷免進入倒數一個月，花蓮罷團、反罷方今晚短兵相接，國民黨邀來新北市議員林國春走入東大門夜市宣講，隔一條重慶路、相距僅約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。