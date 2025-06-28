花蓮罷免戰短兵相接 罷團與反罷方僅隔50公尺辦宣講

大罷免進入倒數一個月，花蓮罷團、反罷方今晚短兵相接，國民黨邀來新北市議員林國春走入東大門夜市宣講，隔一條重慶路、相距僅約50公尺的石來運轉廣場則有罷團大集結，現場部署警力避免擦槍走火，幸好雙方都很自制，未發生衝突。

花蓮在地多個罷團與來自桃園、高雄、雲林等地罷免藍委團體今天大會師，在石來運轉廣場有餐車辦小型市集，傍晚起陸續有人潮湧入，志工發送各式文宣品，氣氛顯得活潑歡樂。

晚間6時30分起輪番短講，打頭陣的「葉霸」葉春蓮老師說，中央10年給花蓮2300多億元，傅崐萁卻把中央不重視花蓮的罪名硬扣在執政黨頭上，這種謊言傅說了20幾年還要繼續說下去，當然要把傅罷掉。

她還說，有一種過錯絕對不能犯，就是背叛國家，她罷免傅崐萁最主要理由就是傅是叛國賊，透過傅崐萁讓外界發現中共滲透立法院，甚至學校、公家單位，國家非常危險，誰要來救國家？就是花蓮人，罷免傅崐萁，花蓮才能重生。

石來運轉廣場對面就是東大門夜市，林國春在國民黨籍花蓮副議長徐雪玉、縣議員吳東昇、吳建志等人陪同下，晚間6時站在福町夜市入口宣講，與罷團相隔僅約50公尺，林國春宣講同時馬路對面有罷團志工高舉「罷傅成功、不枉此生」的牌子，嗆聲意味濃厚。

林國春批評中央政府執政無能，賴清德口口聲聲說團結，其實是口蜜腹劍，都在撕裂人心，民眾都看在眼裡，他從新北市來到花蓮，就是希望花蓮這片淨土不要被政治汙染、破壞。