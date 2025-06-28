蔣萬安站台反惡罷 批綠「網路公審」連五月天粉絲都受害

大罷免將於7月26日投票，藍委羅智強今與民眾黨前立委蔡壁如與「歷史哥」李易修舉辦「惡罷退散平安大會」，包含多位地方民代及市長蔣萬安均到場力挺，蔣萬安也痛批民進黨選輸翻桌，透過操弄罷免將反對聲音「消音」，拋出「三個對抗，三個守住」呼籲民眾26日站出來反罷免。

蔣萬安指出，民進黨聲稱推動大罷免是因為藍白在立院亂刪預算，但事實上止不過是「選輸翻桌」，想透過不斷選舉要求重選，直到他們滿意為止，是民主最壞的惡例及笑話，最終目的就是要消滅在野黨，讓監督的力量消失，將不同意見人民「消音」。

蔣萬安說，民進黨近一年來無所不用其極推動罷免行動，甚至只要與賴總統意見不同，就會被民進黨視為「雜質」並遭受網路公審和霸凌，甚至五月天粉絲只因拍攝歌曲中曾出現的景點「自強隧道」，就被上網公審。

蔣萬安強調，國民黨目前處於低迷狀態，7月26日的這一戰相當重要，是生死存亡之戰，有三個對抗、三個守住，對抗民進黨司法追殺、網路霸凌和警察國家，更要守住人民在立院監督力量、台灣民眾自由、台北的藍天，務必要站出來「不同意罷免」票。

蔣萬安說，這幾天陪掃街。很多支持者握著他的手告訴他，反對大罷免，「所以我不要出來投票」，聽起來很好笑，但卻很現實，很多人根本沒有投過罷免，他呼籲大安區鄉親除了要出來投票，更要提醒身邊好朋友、親人一定要站出來「全台北大動員」守護國民黨立委。

而今天現場也近千人參加場面熱鬧，包含地方議員楊植斗、張志豪、徐弘庭等人均到場力挺，羅智強痛批，賴總統最大政績就是整肅在野黨，用雙標的司法行動清算在野黨，只在意「鬥爭」連帶鼓勵了支持者去鬥爭其他民眾、撕裂台灣，呼籲所有支持者守護民主、迎戰惡罷，不讓賴總統得逞，要出來投不同意票，否則每一個藍委都會危險。