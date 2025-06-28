林思銘罷免連署補件實收3396份 預計7月7日前查對完畢

中央選舉委員會公告，全國共有7件罷免案需補件，其中，新竹縣二選區國民黨立委林思銘罷免案需補件1938份，領銜人謝婷婷今送交3396份連署書，達成率175%，新竹縣選委會經清點後實收3396份，預計查對作業在7月7日前完成。

新竹縣選舉委員會表示，選委會於今天下午3時20分起展開補件收件，全程由警方與政風單位陪同監督。經清點後，補交之連署人名冊實收3396人份，與原申報件數相符，相關名冊影本已於下午4時53分由新竹縣警察局分送至轄區戶政事務所查對。

新竹縣選委會說明，查對作業分兩階段進行，第一階段由戶政單位確認連署人是否設籍已滿4個月、是否不在籍、是否為死亡人口，若不符資格將剔除；第二階段由選委會書面資料審查，查核是否有偽造簽名、不符格式等問題。整體查對作業預計在7月7日前完成，7月7日將召開委員會，屆時將於會議中報告，確定實際有效連署人數。