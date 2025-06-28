賴清德稱民進黨與罷免同行 柯志恩：難掩集權的野心

大罷免延燒中，身兼民進黨主席的賴清德總統今在民進黨全代會表示，公民自主發大罷免，民進黨須和公民同行。國民黨立委柯志恩批，賴清德哪是「向民主走」，根本難掩「走向集權的野心」。民主前輩黃信介若還在世，以其民主素養和胸襟氣度，絕不會認同大罷免和民主畫等號。

柯志恩說，賴清德今出席民進黨全代會，下令全黨應和青鳥及罷團「同行」，還引用民主前輩黃信介所言：「大家和我一起向前走，向自由走，向民主走」。她說，「總統終於不演了」，歷經團結二講招來噓聲，尤其「雜質說」更引發民怨沸騰，賴清德面對自家黨員，乾脆「打開天窗說亮話」，只是堂堂執政黨卻躲在公民團體後面大半年了，這種忸怩作態的方式，之前敢做不敢承認，可見「大登場」是「大笑話」，因為大罷免完全違背政治學理和民主精神，讓台灣民主蒙羞。

柯志恩表示，黃信介前輩是台灣民主的先驅，有人稱讚他是「對民進黨貢獻最大的黨主席」，受到不分黨派的敬重。黃信介若還在世，以其民主素養和胸襟氣度，絕不會認同大罷免和民主畫等號，更不會接受賴清德的「雜質說」。賴清德抬出民主前輩想激勵大罷免，不僅諷刺更是砸自己的腳。賴清德面對黃前主席，緬懷前輩所建立的民主風範，難道不覺汗顏嗎？

柯志恩強調，數月前，前總統陳水扁在一場紀念黃信介的演講中即指出：「民主時代沒有一言堂」、「不能因意見不同就給對方戴帽子」，談及朝野對立嚴重，陳水扁還說「清算絕對不是對付在野勢力最好辦法」，「大罷免若能成功改變國會，南韓前總統尹錫悅應該會後悔甚至捶心肝，因為台灣罷免若能成功，韓國比照辦理就好，何必要宣布戒嚴最後搞到下台」。雖然近日，陳水扁改口支持「大罷免」，包括謝長廷原本稱「罷免是惡的循環」，今天也說「立場沒有和黨不同」。

柯志恩總結，看到陳水扁、謝長廷都不敢碰觸當今總統的逆鱗，不約而同對大罷免「大改口」，可見民進黨的質變、墮落，早已將「民主進步」拋諸千里之外了，這哪裡是「向民主走」，根本是在黨內外排除異己，對在野黨極盡打壓，更用大罷免做政治清洗，毫不遮掩的就是掌權者走向集權的野心。