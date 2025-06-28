快訊

金曲獎不斷更新／someshiit 山姆新人獎 《AAA》奪首金

大巨蛋刑事警察局旁爆衝突 Uber司機慘遭男騎士一家大小圍毆倒地

「嚇到哭不出來」陸配小微回貴州喊害怕 自曝深夜接恐嚇電話

雲林拔釘罷團籲對手行政中立 張麗善：反罷也要發聲捍衛權益

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長張麗善推動成立「不同意罷免大聯盟」，強調反罷免也應要發聲捍衛權益，才符合民主機制。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣長張麗善推動成立「不同意罷免大聯盟」，強調反罷免也應要發聲捍衛權益，才符合民主機制。記者蔡維斌／翻攝

7月26日大罷免投票，「雲林拔釘」罷免丁學忠公民團體持續在海線掃街宣傳，未來將邀請綠營民代到雲林助陣宣講，爭取罷免成功。丁學忠陣營除勤跑基層守護「不同意票」，今晚更在本命區的虎尾鎮成立反罷免總部。「罷免」與「反罷免」兩軍將正式交戰。

中選會已公告同意罷免丁學忠的投票門檻需6萬8752票，且同意的票數必須大於不同意才算成功，雲林拔釘罷團於6月8日選在丁學忠的票源區，成立罷免總部，並號召志工出動到各鄉鎮菜市場等人潮聚集處宣傳，假日更有車隊掃街，加強宣傳。

多次參加掃街的罷團志工Jeff表示，多天來炎熱，掃街更感辛苦，幸有支持民眾的支持打氣，再累也甘之如飴，他呼籲投票日大家勇敢站出來投同意票。志工露西歸也表示，未來將與其他罷團合作，相互支援加強宣傳，7月5日將邀請立委賴瑞隆、高雄市議員黃彥毓、We care高雄發起人尹立，12日邀立委黃捷等人到雲林宣講。7月4日在麥寮運動公園將有王定宇、王義川等人宣講。

罷團指出，不論罷免或反罷應公平競爭，但對手陣營挾帶龐大政黨資源、甚有政治力介入，要求村里長表態，讓罷團有如「小蝦米對抗大鯨魚」，期待行政單位能維持行政中立，勿用人民的納稅錢對公民進行資源不平等的行動。

推動成立「不同意罷免大聯盟」的雲林縣長張麗善表示，公職人員是透過民選機制產生出來，4年選一次應要給人家4年的任期，當然罷免權不是不能用，但無差別通通罷免，是破壞民主法制。

張麗善否認無所謂脅迫表態或簽署反惡罷連署之事，強調她只是號召志同道合、共同理念的人出來伸張正義，捍衛民主，才成立「不同意罷免大聯盟」，畢竟反罷的人不能成為人家俎上肉任人宰割，當然要發聲捍衛權益。

雲林罷團持續以車隊街宣導罷免理念。記者蔡維斌／攝影
雲林罷團持續以車隊街宣導罷免理念。記者蔡維斌／攝影

罷免

延伸閱讀

雲林快樂義消人鍾宗文 一生奉獻消防35年獲表揚

丁學忠罷免進入三階 張麗善：全力下鄉宣講力挺

雲林縣府官網導入AI軟體翻譯 張麗善日文竟變「張立山」

罷免進入第三階 雲林丁學忠：這是一場沒有對手的選舉會全力應戰

相關新聞

韓國瑜催不同意票：不出來就完蛋了 民進黨一黨獨大還是民主嗎？

為反罷免，國民黨立委賴士葆今舉行政策說明會，立法院長韓國瑜現身力挺。韓國瑜稱讚賴士葆是中華民國的寶，他也表示，這次大罷免...

影／賴清德：民進黨需和公民同行 一起承擔守護國家的責任

民進黨全代會下午登場，以「更好的民主、更好的台灣」為主軸，黨主席、總統賴清德，率同副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰，總統府秘...

反罷投票率是關鍵 朱立倫：不投票就是縱容民進黨得逞

國民黨立委賴士葆今日舉辦政策說明會，反制大罷免，國民黨重要政治人物出席力挺。前總統馬英九將賴士葆比喻為「文山區守護神」，...

花蓮71反惡罷 傅崐萁連辦兩場：關鍵時刻需要關鍵一票

為反大罷免，國民黨花蓮立委暨國民黨立院黨團總召傅崐萁今宣布7月1日將在花蓮，舉辦「花蓮反惡罷團結大會」，呼籲民眾726出...

林思銘罷免連署補件實收3396份 預計7月7日前查對完畢

中央選舉委員會公告，全國共有7件罷免案需補件，其中，新竹縣二選區國民黨立委林思銘罷免案需補件1938份，領銜人謝婷婷今送...

賴清德稱民進黨與罷免同行 柯志恩：難掩集權的野心

大罷免延燒中，身兼民進黨主席的賴清德總統今在民進黨全代會表示，公民自主發大罷免，民進黨須和公民同行。國民黨立委柯志恩批，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。