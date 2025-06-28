雲林拔釘罷團籲對手行政中立 張麗善：反罷也要發聲捍衛權益

7月26日大罷免投票，「雲林拔釘」罷免丁學忠公民團體持續在海線掃街宣傳，未來將邀請綠營民代到雲林助陣宣講，爭取罷免成功。丁學忠陣營除勤跑基層守護「不同意票」，今晚更在本命區的虎尾鎮成立反罷免總部。「罷免」與「反罷免」兩軍將正式交戰。

中選會已公告同意罷免丁學忠的投票門檻需6萬8752票，且同意的票數必須大於不同意才算成功，雲林拔釘罷團於6月8日選在丁學忠的票源區，成立罷免總部，並號召志工出動到各鄉鎮菜市場等人潮聚集處宣傳，假日更有車隊掃街，加強宣傳。

多次參加掃街的罷團志工Jeff表示，多天來炎熱，掃街更感辛苦，幸有支持民眾的支持打氣，再累也甘之如飴，他呼籲投票日大家勇敢站出來投同意票。志工露西歸也表示，未來將與其他罷團合作，相互支援加強宣傳，7月5日將邀請立委賴瑞隆、高雄市議員黃彥毓、We care高雄發起人尹立，12日邀立委黃捷等人到雲林宣講。7月4日在麥寮運動公園將有王定宇、王義川等人宣講。

罷團指出，不論罷免或反罷應公平競爭，但對手陣營挾帶龐大政黨資源、甚有政治力介入，要求村里長表態，讓罷團有如「小蝦米對抗大鯨魚」，期待行政單位能維持行政中立，勿用人民的納稅錢對公民進行資源不平等的行動。

推動成立「不同意罷免大聯盟」的雲林縣長張麗善表示，公職人員是透過民選機制產生出來，4年選一次應要給人家4年的任期，當然罷免權不是不能用，但無差別通通罷免，是破壞民主法制。