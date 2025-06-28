AI深偽參戰大惡罷！學者：牛刀小試 2026、2028才是主菜

大罷免延燒全台，卻發現有不明人士運用AI深度偽造技術，偽變造挺罷影像、圖片或聲音，更有以藍委作為偽變造對象，製作並散播錯假訊息，催化挺罷。學者表示，此次大罷免只是AI假訊息的「牛刀小試」，有心人士真正的目標劍指2026九合一選舉與2028總統立委大選。這對政黨、候選人，甚至台灣民主制度都是嚴峻的挑戰。

東吳大學政治系兼任助理教授張元祥表示，心理學上大家習慣「眼見為憑」，在網路世界，「有圖有真相」才是真理。在政治傳播操控上，生成式AI技術突飛猛進，社群媒體更成為「假訊息」擴散的溫床。

張元祥說，過去傳統宣傳式政治傳播，只能讓己方支持者態度更加堅定，但是透過偽造、變造的影像、圖片或聲音，就如同細菌與病毒，從對守陣營內部「顛覆」或「混淆」對方支持者。這股「歪風」，在仇恨動員的大罷免過程中特別明顯。

張元祥舉例，像是將立法院長韓國瑜2020年面對高雄市長罷免時，呼籲支持者「勿投『不同意』」的影片，刻意扭曲成「呼籲藍營支持者，此次大罷免不要出來投票」，就在藍營社群產生相當大的衝擊效果。他打趣說，「偽造的假訊息到底有多猛，可以把真相打到連他媽媽都認不出來。」

張元祥引用學術依據，他說，美國麻省理工學院（MIT）研究人員針對12萬6000則曾獲超過300萬名用戶轉發的推文，與6個線上事實審核平台比對後發現，假新聞的散播速度比真新聞快了6倍，而且轉發的並非電腦程式，而是真人用戶，能讓假訊息如同病毒式的擴散速度，正是因為人們心理上的驚訝與厭惡的情緒反應。

張元祥認為，面對AI科技對民主政治帶來的「海嘯式」衝擊，2023年6月修正、公布的選罷法第104條第2項，增列「以散布、播送或以他法供人觀覽候選人、被罷免人、罷免案提議人之領銜人本人之深度偽造聲音、影像、電磁紀錄之方法，犯前項之罪者，處七年以下有期徒刑。」嚇阻效果仍然相當有限。

張元祥分析，七年以下有期徒刑，刑度看似不輕，但是與最後判決結果恐怕仍有相當落差。目前技術上，的確可以查出擴散假訊息的粉專或社群，但是對於假訊息源頭的製造者仍然很難溯源。AI假訊息擴散速度極快，司法遲來的正義只剩安慰作用。

張元祥憂心，過去有句話說「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」，在AI變造深偽的時代，恐怕連跑斷腿闢謠的機會都沒有。此次大罷免只是AI假訊息的「牛刀小試」，有心人士真正的目標劍指2026九合一選舉與2028總統立委大選。這對政黨、候選人，甚至台灣民主制度都是嚴峻的挑戰。