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花蓮71反惡罷 傅崐萁連辦兩場：關鍵時刻需要關鍵一票
為反大罷免，國民黨花蓮立委暨國民黨立院黨團總召傅崐萁今宣布7月1日將在花蓮，舉辦「花蓮反惡罷團結大會」，呼籲民眾726出門投下不同意罷免票。
傅崐萁說，7月1日周二誠摯邀請鄉親好朋友，相聚在一起「反惡罷」，不同意罷免，用最堅定的力量，守護住中華民國的正義。
傅崐萁表示，「花蓮反惡罷團結大會」日期定在7月1日，北區場時間為早上9時到12時且採直播方式，地點位於中正體育館。南區場為下午3時到5時，地點為玉里藝文中心。
傅崐萁表示，歡迎所有的老朋友、好朋友，大手牽小手一起來反惡罷、反獨裁，給予他們持續監督政府的力量，守護社會的和諧與安定。他更呼籲，7月26日關鍵的時刻，更需要關鍵的一票，為了台灣的未來，請一定要出門投票，不同意罷免。
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