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賴清德不演了喊話投入大罷免 罷團「歡迎來花蓮十講」
身兼民進黨主席的賴清德總統今天表示，公民自主發大罷免，民進黨必須和公民同行，一起承擔守護國家的責任。罷團「微光花蓮」解讀，應該是以黨主席身分要求黨公職人員協助，而非總統親自參與；若賴總統十講安排到花蓮，罷團有機會當然樂意參加，但更重要的是十講內容是否講到民眾的期待。
「微光花蓮」發言人W先生表示，賴清德總統今天在民進黨全國黨代表大會說出這番話，應該是切換身分，以黨主席身分下令黨公職人員協助罷團，這也符合總統之前幾次宣示要求民進黨多幫忙公民團體、做公民後盾的說法。
W先生表示，罷免國民黨立院黨團總召傅崐萁的過程中，民進黨黨公職從中央到地方提供許多協助，雙方各自也會安排活動，互相參加，像縣議員張美慧今晚辦客廳會，也邀他去發聲，透過相互串接、協力，增強罷傅的能量。
對於總統所說「和公民同行」，W先生認為，若是賴總統十講之一移到花蓮，罷團有機會當然想參加，也會協助分享訊息，但更重要的是總統開講有沒有觸及民眾感受、符合民眾期待，尤其以總統的高度，說話的內容外界關注度會很高，希望十講能夠讓外界更了解政府在做什麼以及未來的執政方向，並影響公民對國家、政府的認同。
另一罷團「曙光花蓮」則說，當然期望總統能到花蓮，可提高罷免傅崐萁的全國關注度。
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