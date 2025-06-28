催726不同意罷免 蔣萬安：這張票有3個對抗3個守住

國民黨立委賴士葆今日舉辦政策說明會反罷免，台北市長蔣萬安現身表示力挺。蔣萬安為催726藍營投票反罷，他提出不同意票等於「三個對抗」、「三個守住」，對抗民進黨司法追殺、網路霸凌、警察國家式的公審；守住人民監督力量、台灣民主自由、中華民國。他高聲疾呼，726大家要出來投下不同意罷免票。

賴士葆今舉行政策說明會，除蔣萬安，包括前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜、中廣前董事長趙少康、台北市前市長郝龍斌皆與會。

蔣萬安表示，大家對賴士葆在中正、文山的深耕一定非常有感。他讚賴士葆資深、專業又用心，政績花三小時也講不完。他舉例，捷運南環段會行經文山區，這是賴士葆十年前就在爭取的，蓋捷運要非常大的經費，也有很多困難，他當市長接到的第一通電話就是賴士葆致電，賴士葆當時提到地方交通建設，強調已跟中央爭取到經費，盼地方儘速開工，今年3月南環段順利拚上，這是非常不容易的事情

蔣萬安說，這次民進黨發動大罷免，絕對不是因為預算被刪，全部都在扣紅帽子，扣人家親中賣台。民進黨發動大罷免就是選輸翻桌，去年透過民主的機制，選出優秀立委，這是台灣的民主，但民進黨不滿意，因在立法院變少數所以不滿意，這是民主國家的笑話。

蔣萬安直言，民進黨真正目的是要消滅國民黨，讓監督力量消失，讓人民消音。今天現場絕大部分好朋友，都變成「其餘人口」，只要跟賴清德總統立場不同，就變成要打掉的雜質，五月天粉絲拍照就被霸凌被指賣台，他絕對不能接受。

蔣萬安也說，由於民進黨發動大罷免，國民黨此刻非常低迷。726這仗是國民黨生死存亡的時刻，國民黨沒有資源，唯一的機會就在726這天，唯一擁有的就是各位手中的選票，這張票代表「三個對抗」以及「三個守住」。

蔣萬安說明，三個對抗是對抗民進黨司法追殺、網路霸凌、警察國家式的公審。而三個守住則是守住人民的立院監督力量，守住台灣民主自由免於綠色恐怖，守住熱愛的中華民國。他拜託大家726出來投下不同意票。