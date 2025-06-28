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賴清德罷免大登場 許宇甄：將台灣推向報復懸崖

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨全代會今日下午登場，以「更好的民主、更好的台灣」為主軸，黨主席暨總統賴清德（左二），率同副總統蕭美琴（右二）、行政院長卓榮泰（左一），總統府秘書長潘孟安（右一） ，及執政的縣市長等執政團隊出席，高呼「更好的民主、更好的台灣」。記者黃義書／攝影
民進黨全代會今日下午登場，以「更好的民主、更好的台灣」為主軸，黨主席暨總統賴清德（左二），率同副總統蕭美琴（右二）、行政院長卓榮泰（左一），總統府秘書長潘孟安（右一） ，及執政的縣市長等執政團隊出席，高呼「更好的民主、更好的台灣」。記者黃義書／攝影

身兼民進黨主席的賴清德總統今在民進黨全代會表示，公民自主發大罷免，民進黨須和公民同行。國民黨立委許宇甄轟，民進黨全代會是一場政治清算的化妝舞會，賴清德帶頭操弄罷免，親手將台灣推向報復式政治的懸崖，以愛國之名，行箝制之實的做法，根本就是21世紀的麥卡錫主義翻版。

許宇甄表示，賴清德今日在民進黨全代會高喊要「與公民同行」，打出「守護民主、捍衛國家」的大旗，聽起來冠冕堂皇，實則充斥動員式民粹與黨國式鬥爭語言。這場演說不僅沒有對「團結台灣」提出任何具體願景與策略，反而將政黨利益包裝成全民意志，將罷免制度徹底淪為執政黨清算在野的政治工具。賴清德身為國家元首，卻帶頭操弄罷免制度、煽動群眾對立，這不只是對民主精神的背叛，更是親手將台灣推向報復式政治的懸崖。

許宇甄批，民進黨這場全代會，更像是一場盛大政治清算的化妝舞會，掛著「民主」的招牌，實則演的是一齣「清除雜質、肅清異己」的鬥爭大河劇。賴清德的演說，不僅毫無民主風範，更突顯其以總統之位為黨謀私、為權力開道的真實面貌。當年民進黨創黨前輩為追求民主自由赴湯蹈火，今日民進黨卻反過來成為民主制度的劊子手。

許宇甄質疑，賴清德不斷將在野力量描繪成民主進步的絆腳石，下一步是否就是要合理化對反對聲音的全面清算？是否將進一步擴大檢調動能對反對者進行大偵查？還是要效法南韓尹錫悅對在野黨展開司法追殺，甚至宣布戒嚴？賴清德為了取得完全執政，無所不用其極，台灣的民主還有未來嗎？

許宇甄指出，賴清德為了利用大罷免奪回國會主導權，刻意醜化在野黨，指控監督者違憲、阻礙施政、杯葛預算，彷彿一切問題都是因為國民黨存在而起。這種將異議內敵化、將政治對手妖魔化的說法，只是在為民進黨推動的大罷免添加柴火。賴清德對在野黨進行對抗、清算的做法，毫無總統高度，既無助朝野對話，也與政黨合作訴求背離，他是在「撕裂台灣」不是「團結台灣」。

許宇甄直言，賴清德頻頻以「國安」為名，對內進行壓制，將監督批評執政者扭曲成是在中共同路人，這種以愛國之名，行箝制之實的做法，根本就是21世紀的麥卡錫主義翻版，他就是想消滅異議、壟斷正當性、獨佔政權，為大獨裁鋪路。

許宇甄強調，真正的民主不建立在「打掉雜質」、排除異己的純化論上，而是在多元中尋求共識，在異議中尊重選擇。罷免制度的設計，本應是民主防線的最後一道保障，如今卻被民進黨濫用為政治鬥爭的前線武器。賴清德若真心尊重傅正、黃信介等民主先驅，就該學會謙卑面對不同聲音、敬畏人民的選擇，而非一味訴諸群眾動員與組織清算。

許宇甄呼籲，7月26日請大家踴躍出來投下「不同意罷免」，用選票守住民主，用行動留下那些真正勇於監督、堅持改革的民意代表，讓台灣的改革之路不被中斷，讓極端動員的陰影止步於此。

罷免

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