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反罷投票率是關鍵 朱立倫：不投票就是縱容民進黨得逞

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委賴士葆今日舉辦政策說明會，反制大罷免，國民黨重要政治人物出席力挺。前總統馬英九將賴士葆比喻為「文山區守護神」，立法院少了賴士葆，就像社區少了守護神；國民黨主席朱立倫則力催藍營投票，表示不出來投票就是縱容民進黨，讓民進黨得逞。記者屈彥辰／攝影
國民黨立委賴士葆今日舉辦政策說明會，反制大罷免，國民黨重要政治人物出席力挺。前總統馬英九將賴士葆比喻為「文山區守護神」，立法院少了賴士葆，就像社區少了守護神；國民黨主席朱立倫則力催藍營投票，表示不出來投票就是縱容民進黨，讓民進黨得逞。記者屈彥辰／攝影

國民黨立委賴士葆今日舉辦政策說明會，反制大罷免，國民黨重要政治人物出席力挺。前總統馬英九將賴士葆比喻為「文山區守護神」，立法院少了賴士葆，就像社區少了守護神；國民黨主席朱立倫則力催藍營投票，表示不出來投票就是縱容民進黨，讓民進黨得逞。

賴士葆今舉行政策說明會，除馬英九、朱立倫，包括立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、中廣前董事長趙少康、台北市前市長郝龍斌均出席力挺。

馬英九說，今天他站出來幫助賴士葆是天經地義的事情，賴士葆在文山區多年，是文山區的守護神，立法院少一個這樣的人，就像社區少了守護神，而多了這個人，人民就多一分保障。

馬英九表示，過去他選台北市長、選總統，都跟賴士葆合作，賴士葆也幫他拉票，他今天不站出來不行。他呼籲，繼續讓賴士葆在文山區服務，繼續當文山區的守護神。

朱立倫致詞表示，賴清德總統前幾天罵大家是雜質，民進黨秘書長林右昌說不顧台、不愛台是雜質。對民進黨來說，不支持民進黨的就是雜質。台灣曾幾何時被獨裁者侵蝕反對的聲音？這個獨裁者想要一人、一黨獨裁，想要掃除所有反對的聲音，大家一定要勇敢站出來，不想要當雜質，就要變成民主主流的捍衛者 。

朱立倫說，台積電是台灣的驕傲，台灣的科技是護國神山，民進黨、賴清德這一年將其送出，現在又想要透過大罷免，把民主摧毀，中華民國有兩大護國神山，一個是德先生（民主）、一個是賽先生（科學），但科技的台積電已送走一半，現在民主又被摧毀，接下來怎麼辦？

朱立倫表示，文山區的朋友一定會出來投票，但如果出來的不夠多，就會讓惡罷得逞，沒有出來投票等於幫助罷免。很多人問他現在幾席安全、幾席危險，只要出來投、每一席一定過關；沒有出來投、每一席都危險。不出來投票就是縱容民進黨，讓民進黨得逞，為了阻止惡罷保護民主，大家一定要出來投票。

罷免

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