韓國瑜催不同意票：不出來就完蛋了 民進黨一黨獨大還是民主嗎？

為反罷免，國民黨立委賴士葆今舉行政策說明會，立法院長韓國瑜現身力挺。韓國瑜稱讚賴士葆是中華民國的寶，他也表示，這次大罷免若沒有團結，大罷免成功，台灣民主一場空，民進黨一黨獨大，掌握行政，掌握立法，影響司法，控制媒體，抓住所有資源，這還是民主嗎？

賴士葆今舉行政策說明會，國民黨重量級政治人物除韓國瑜外，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、中廣前董事長趙少康、台北市前市長郝龍斌均出席力挺。

韓國瑜細數賴士葆學經歷，稱讚賴是認真優秀立委，且有虔誠的基督教信仰，不光是中正區、文山區的寶，還是立法院的寶、中華民國的寶。一個認真負責的立委最少有三個工作要做好，第一是照顧選區中正、文山，第二是照顧好居住地台北市，第三是中華民國的大政方針要監督。每次賴士葆質詢，他都特別喜歡看，他從高中到大學，老師上課很少聽，但是當立法院長，每個人質詢都要仔細聽，沒仔細聽萬一出狀況是不負責任的，所以每個委員質詢都從頭到尾仔細聽。對賴士葆每次質詢都很驚艷，講話言之有物，讓行政院各部會首長腦袋受重錘，提醒哪邊做得不夠不足。

韓國瑜也說，賴士葆對詐騙深惡痛絕，勞工朋友假期不公平、薪資過低，也是大聲疾呼。美國關稅34%，台灣廠商受不了，賴士葆也是一馬當先。人民關切的事情，賴士葆到了立法院都大聲疾呼。726要投什麼票，這不是選優秀立委，是要罷免優秀立委，這太不公平。去年無聊突然罷免基隆市長謝國樑，謝國樑不貪汙又每天勤勤懇懇，為什麼要罷免？他上了謝國樑的宣傳車，看到基隆大街小巷都有人出來表示支持，有些人很可愛，走到他跟謝國樑的宣傳車說「我一定支持你，不會出來投票，請放心」。支持賴士葆不出來投票就完蛋了，台灣人民幾乎沒有人投過罷免票，除了高雄、台中及一些市民朋友外，沒有看過這種選舉，沒有對照物，726沒有照片，只有同意罷免、不同意罷免，很多民眾到投票前還不知道。

韓國瑜呼籲，拜託大家一定要當賴士葆後盾，讓賴士葆留在立法院繼續監督政府，要給賴士葆勇氣、力量，這段時間大家一定要告訴大家。第一要出來投票，第二要投不同意罷免，第三如果因為這次大罷免沒有團結起來，手上最後只剩這張選票，大罷免成功，台灣民主一場空，從民國76年7月7日台灣奔向民主，30多年民主進入DNA，台灣人驕傲自己的民主，外國朋友來介紹美食、人情之外，也會介紹台灣是民主社會。如果藍營不團結掉了幾席，民進黨一黨獨大，掌握行政，掌握立法，影響司法，控制媒體，抓住所有資源，這還是民主嗎？