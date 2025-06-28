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影／賴清德：民進黨需和公民同行 一起承擔守護國家的責任
民進黨全代會下午登場，以「更好的民主、更好的台灣」為主軸，黨主席、總統賴清德，率同副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰，總統府秘書長潘孟安，及執政的縣市長，澎湖縣長陳光復、屏東縣長周春米、嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁及黨秘書長林右昌等執政團隊出席。
賴清德在開幕致詞指示二個使命，首先是「顧主權、護民主」，有主權才有國家，有民主才有自由。要特別小心中國利用我們的多元及開放，進行統戰、脅迫。害我們的民主。第二個使命是「拼經濟、濟弱勢」，這一年來，全球政經局勢快速變動，對台灣是挑戰。
賴清德表示，要建構更好的民主，打造更好的台灣，公民社會的力量是不可缺少的。沒有堅強的民間力量，就沒有今天充滿活力的民主台灣。
賴清德最後表示，台灣社會多年來，一直有一股珍貴的力量，在國家受到威脅，有需要的時候就會出現。如今中國對台灣的軍事威脅。世界各國都警覺中國強權的崛起。政府提出的國防預算及國安法案，卻受到在野黨的阻攔。如此情況下，這股珍貴的力量再度出現。公民自主發起大罷免，民進黨需和公民同行，一起承擔守護國家的責任。
秘書長林右昌會前受訪時，就罷團的「反共護台志工聯盟」舉行的「護國大遶境」，除了呼籲全國黨公職一起參與，共同響應；也表示，「繞行保台」繞行到各縣市、地方，相信全部的黨工職也會全力以赴來參與、支持。
對於賴總統的「團結國家十講」，是否是幫大罷免添加柴火？林右昌表示：賴總統的「團結十講」是站在總統的高度，希望把所有國家的議題，透過說明讓所有的國人同胞能夠清楚和了解，是站在這樣的高度來講話。每一個題目都有它背後深刻的用意，可以看到、體會總統的苦心。
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