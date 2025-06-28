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罷團民代週末多場活動宣傳 宛如選戰開跑

中央社／ 台北28日電

罷免第3階段投開票日確定，台北罷免團體今天辦多場活動並於綠營民代合體到市場掃街，藍營立委由蔣萬安等人陪同至市場拜票，宛如選舉陸戰開跑。

罷免案進入第3階段，中選會已在20日審定後公告，國民黨立委罷免有24案成案，包含5名台北市國民黨立委及目前遭停職的新竹市長高虹安罷免案也已成案，將於7月26日投、開票。

台北市罷免團體今天各別舉辦多場活動，由民進黨立委等民代相挺站台，如罷團「山除薇害」至濱江市場掃街，包含民進黨立委王義川等人到場力挺宣講，罷團中午與立委沈伯洋跟台南市長黃偉哲等人在路口街講。

至於其他罷免團體也規劃在街頭宣講等活動，如罷團「大安強強滾」下午騎自行車繞行大安區宣傳。

5名國民黨立委也分別與藍營看板政治人物合體，像台北市長蔣萬安與王鴻薇就勤跑2處選區市場掃街拜票，蔣萬安下午又出席賴士葆舉辦政策說明會，而前中廣董事長趙少康則與李彥秀至湖光市場掃街。

此外，蔣萬安趁相關活動與徐巧芯合體，後續出席羅智強舉行「惡霸退散平安大會」。蔣萬安上午與王鴻薇掃街時接受聯訪說，陪王鴻薇到市場拜票，就是希望向市民懇託7月26日要出門投票，因最關鍵就是投票率，希望支持反罷免的市民要出門投票。

另方面，離罷免第3階段投開票僅剩不到1個月，罷團及台北市藍營立委今天各別辦多場活動，雖各自在不同場地，現場觀察如選舉陸戰間肉搏氛圍，加上雙方在掃街時遇少數持反對意見的民眾，更讓罷免投票熱度加溫。

罷免

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