朱立倫轟民進黨：每天想靠老共助攻抹紅 沒出息

為反罷免，國民黨立委賴士葆今舉行政策說明會，國民黨主席朱立倫現身聲援，會前受訪被問到前總統馬英九在中國大陸提出「兩岸和平民主統一」，大陸國台辦也出言反罷免。針對是否憂國台辦說法反而助攻民進黨，朱立倫表示，每天想靠老共助攻、抹紅的民進黨太沒出息，要爭取的是台灣人民的支持。

賴士葆今舉行政策說明會，國民黨重量級政治人物雲集，馬英九、朱立倫、立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、中廣前董事長趙少康、台北市前市長郝龍斌均出席力挺。

新北市選委會辦理罷免事宜時提及「踴躍投票」，遭中選會刪除「踴躍」。中選會解釋，選務機關在罷免投票時，僅提醒選民「投票」，是因必須維持選務中立，且罷免案性質也不同於公投與選舉。對此，朱立倫表示，每天違反行政中立的中選會竟然會指各地鼓勵大家出來投票是違反行政中立，好奇怪，到底有沒有是非公理？每個選舉在地方都希望大家出來投票，823公投難道不能鼓勵大家出來投票嗎？

針對前總統蔡英文缺席今日民進黨全代會，朱立倫說，賴清德除了清掃反對黨，民進黨內也在清除「非賴」人士，相信原來英系非常有感，有些朋友是英系的朋友，碰到國民黨委員都說隨時會被清掃，如果用這樣純化、清洗的方式，台灣走向獨裁，民進黨也是一言堂。

關於民進黨秘書長林右昌說不護台的政客就是雜質，朱立倫表示，民進黨是用其標準決定誰愛不愛台灣、誰護不護台灣，把台積電送出去是愛台灣嗎？每天傷害台灣民主是愛台灣嗎？每天不管民生，搞政治鬥爭，是愛台灣嗎？最不愛台、不護台的是民進黨，但不會稱民進黨為雜質，每天傷害台灣卻用愛台當藉口打擊在野黨，這就是今天的民進黨。

對於有媒體人判斷幾席罷免成功視為成敗，朱立倫表示，「如果有個媒體人說40席罷免成敗，我要不要回答？或不同媒體人說20席罷免成敗，我要不要回答？每一席都是民主選出，多數選民支持，憑什麼現在要用反民主方式罷免，這完全是選輸翻桌。」

馬英九在中國大陸提出「兩岸和平民主統一」，民主部分為「尊重台灣人民的意願」，大陸國台辦也呼籲勿支持罷免。朱立倫對此說，台灣所有未來由台灣民眾決定，所以現在努力爭取支持，每天想靠老共助攻、抹紅的民進黨太沒出息，要爭取的是台灣人民的支持。