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賴清德：公民自主發大罷免 民進黨必須同行

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨主席賴清德表示，公民自主發大罷免，民進黨必須和公民同行，一起承擔守護國家的責任。圖／取自民進黨直播
民進黨主席賴清德表示，公民自主發大罷免，民進黨必須和公民同行，一起承擔守護國家的責任。圖／取自民進黨直播

身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨全國黨代表大會表示，公民自主發大罷免，民進黨必須和公民同行，一起承擔守護國家的責任；賴清德語畢，台下民進黨黨代表、黨公職們也隨之喊出「大罷免、大成功」口號。

賴清德指出，民進黨一直站在社會共識這一邊，一起捍衛台灣主權。如今面對中國對台灣的民主威脅，已經引起國家社會關注，但政府提出的國防預算和國安法制，卻受到在野黨的阻擋、杯葛。

賴清德說，在如此情況之下，台灣人們有感於國家安危的力量再次出現，不僅有「青鳥」飛出來，公民也自主發大罷免，民進黨必須和公民同行，一起承擔守護國家的責任。

賴清德表示，民主前輩黃信介曾經對民眾大聲喊出，「大家和我一起向前走，向自由走，向民主走」，他也要向各位台灣的民主同伴說，讓大家一起追隨民主前輩的腳步，深化民主，打造一個更好的台灣，交給下一代。

罷免

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