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726罷免投票倒數 桃一、四選區罷團成立聯合總部

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
罷免投票倒數，桃園立委一、四選區今成立聯合罷免總部，宣告接下來將衝刺催票。記者陳俊智／攝影
罷免投票倒數，桃園立委一、四選區今成立聯合罷免總部，宣告接下來將衝刺催票。記者陳俊智／攝影

罷免倒數，桃園立委一、四選區罷團今成立聯合罷免總部，高舉「同意罷免」旗幟掃街催票，民進黨桃園市黨部主委黃傅淑香與多名黨籍議員也站台力挺，呼籲民眾出來投票。

桃一、四選區聯合總部選在桃園區同安街一棟透天民宅，內部空間約20坪，左側牆壁文宣海報講述台灣歷年選舉發展與公民運動，右牆則是供民眾寫便利貼的連儂牆。

桃一罷團領銜人陳曉煒說，從去年6月28日立法院濫權法案敲錘的那一刻起，公民團體持續反對抵抗，至今已堅持一年。公民的集結從青鳥開始，後來在各地築巢，接下來也會回到立法院，共同呼籲罷免不適任立委。回到立院的罷團不只罷免案成立的團體，罷免案不成立的罷團也會回去，他們沒有解散，未來也會跟各地團體並肩作戰。

黃傅淑香致詞時批國民黨和民眾黨挾人數優勢通過許多擴權法案，指這些法案都沒有經過三黨充分溝通，衍生許多國會亂象，並稱亂源就是國民黨傅崐萁和民眾黨黃國昌，「這2個人的姓跟我名字裡面前2個字一樣，我跟大家道歉」；她強調罷免進入關鍵時刻，一定要出來投同意票，才能讓後代享有自由民主。

民進黨桃園市議員李光達提到，如果有機會六區全罷，重新選舉，把雜質過濾掉，所謂雜質，不是不容許不同聲音，而是要把親中賣台的勢力排除；同黨議員余信憲表示，罷免投票剩不到一個月，沒有樂觀的本錢，大家要努力把票催出來；同黨議員陳雅倫也說，罷免剩下最後一哩路，為了下一代，一定要撐下去；議員黃瓊慧則說，罷免一、二階段也很多人礙於身分沒辦法連署，但有公民走在前面突破困難，進入第三階段，希望進入第四階。

罷團今天集結超過50人，眾人分持「同意罷免」旗幟與標語遊行掃街催票，同時預告7月5日立委王義川號召機車掃街等活動，接下來相關行動會越來越密集。

罷免投票倒數，桃園立委一、四選區今成立聯合罷免總部，宣告接下來將衝刺催票。記者陳俊智／攝影
罷免投票倒數，桃園立委一、四選區今成立聯合罷免總部，宣告接下來將衝刺催票。記者陳俊智／攝影
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罷免投票倒數，桃園立委一、四選區今成立聯合罷免總部，宣告接下來將衝刺催票。記者陳俊智／攝影
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