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【即時短評】AI深偽參戰大惡罷 勿為國會席次摧毀民主

聯合報／ 記者屈彥辰
有不明人士運用AI深度偽造技術，偽變造挺罷影像、圖片或聲音，更有以藍委作為偽變造對象，製作並散播錯假訊息。圖為雙北11個罷團公布網頁遊戲「國會派對：生存之亂」上線。圖／聯合報系資料照片
有不明人士運用AI深度偽造技術，偽變造挺罷影像、圖片或聲音，更有以藍委作為偽變造對象，製作並散播錯假訊息。圖為雙北11個罷團公布網頁遊戲「國會派對：生存之亂」上線。圖／聯合報系資料照片

民進黨針對國民黨立委發動的大規模罷免行動已進入第三階段，首波投票將於7月26日登場。這場罷免已不再是單純的民主機制運作，逐漸演變成一場結合科技操弄、資訊戰與仇恨動員的政治鬥爭。在這場罷免戰爭中，一個格外令人不安的現象，正悄悄侵蝕台灣的民主根基，AI技術被濫用，製造偽訊息與深度造假，帶動仇恨情緒，催化罷免風潮。

近期網路上開始出現經過AI技術處理的影片與圖片，內容涉及偽造、變造國民黨立委言行，甚至誤植其言論於爭議性事件之中，以達到攻擊特定立委、煽動民怨的效果。這類操作不僅誤導一般民眾，更讓許多理性反對罷免的選民，特別是國民黨支持者不免陷入資訊混亂、無所適從的狀態。

不同於以往傳統文宣常見的「去脈絡化」操作，AI造假的精緻度與速度早已超越過往傳播邏輯的範圍。更值得警覺的是，這些內容往往掛上「公民自發」、「網路義勇軍」的標籤，看似由素人所為，但其精準度、規模與資源投入，實難不讓人懷疑背後存在集團操作與作戰的結構。若再與近來民進黨側翼與特定媒體的帶風節奏配合來看，更形成一套「攻擊鏈」，形成「技術造假，群眾擴散，輿論審判」的鬥爭循環。

當一場罷免政治活動，發展到無視法治與道德，甚至動用深偽技術摧毀對手形象，瓦解輿論判斷，將使中華民國好不容易建立起來的民主制度與社會信任，面臨前所未有的侵蝕。民進黨政府若一面高舉民主自由大旗，一面卻坐視或默許這類操作，甚至在政治上搭順風車，只會讓自己淪為斬首台灣自由價值的劊子手。

民主社會可以有政黨對抗，但不能沒有誠信；可以有選舉攻防，但不能用謊言與科技恐懼綁架民意。若這場罷免戰，最終淪為一場靠AI偽造、集團操弄、側翼帶風向的清算，牽涉的不是幾席立委的起落，是摧毀民主體系的根本信任。

7月26日，是投票日，也是一場民主良知的考驗。面對這場全面性的罷免惡戰，在野黨與社會各界都不能再沉默。若讓惡罷結合AI造假得逞，下一次被犧牲的可能就是你我。民主不是靠技術堆出來的幻象，是靠底線守出來的現實。這次不只是反罷免，更是捍衛事實與自由的最後防線。

罷免

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