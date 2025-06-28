用AI假訊息催化大罷免 學者：在同溫層群組如病毒流傳

AI技術帶來便利也帶來隱憂，大罷免延燒全台，卻發現有不明人士運用AI深度偽造技術，偽變造挺罷影像、圖片或聲音，更有以藍委作為偽變造對象，製作並散播錯假訊息。學者憂心，這種風潮恐更氾濫，呼籲及早重視，而台灣民眾喜愛在不同通訊軟體上，使用群組或社團聯繫，更容易導致錯假訊息如病毒般流傳。

用AI技術偽變造政治人物影像、圖片等，國民黨立委賴士葆證實確有其事。當AI技術被用在加溫大罷免，可能會造成負面政治效應。

東吳大學政治系副教授左宜恩說，過去執政黨政治人物曾多次表示曾受假訊息、AI變造影片所害，如今傳出類似錯假訊息被用在大罷免行動，表示利用錯假訊息達到政治目的已成為風潮，並非僅針對執政黨。這種風潮恐怕只會更氾濫，也可能合理化執政黨推動更嚴格的網路言論監管政策，須及早重視此一問題的嚴重性及後續效應。年輕選民應該辨識能力足夠，對於年長選民影響較大。

清華大學兼任助理教授何志勇說，台灣在AI的起步較慢，科技管制法律尚有需要完善跟配套的地方，在美國上次地方選舉已發生AI變造假新聞，同時也有候選人拿AI做選民服務。2021年麻省理工大學曾用AI變造，已故總統尼克森進行「阿波羅登月失敗」演說，當時放到網路上實驗，最後澄清是AI變造，還是有網友不相信。

何志勇表示，AI對這次大罷免的直接影響就是推波助瀾，這也一定是有心人為之，藍委本身必須要團結，想辦法將不實訊息全部舉證出來，召開記者會一次澄清，讓大家看到相關訊息會審慎看待。深偽變造在國外已經好幾年，美國前總統歐巴馬都曾因此被消費過。

何志勇指出，大罷免是執政黨推動，球員兼裁判，短期內要有具體遏止可能很難。同時也看得出來AI深偽技術對選舉確實有影響，美國研究指出同溫層最容易傳播假消息，台灣喜歡用群組、社團，AI製成的錯假訊息容易如病毒一樣在裡面流傳。