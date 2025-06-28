網傳韓國瑜籲勿反罷免影片！ 藍委嗆：AI變造 發現就告

大罷免正延燒，AI也來參戰？大罷免首波投票定在726，藍綠已開始各自動員。然而，網路上出現利用AI技術偽變造藍委影像、圖片甚至是聲音的情況，最簡單的從把藍委反罷文宣改成同意罷免，到困難的是利用「Deepfake」等AI技術，偽造藍委本身同意罷免的影像。國民黨立委賴士葆說他確實知道這情況，他也特別提醒每個藍委要注意，發現就直接提告。

近期在社群網站「Threads」上，出現立法院長韓國瑜呼籲選民勿出來反對罷免的影片，事實上那是韓國瑜任高雄市長時，面臨罷免所做的溫情喊話。該片段被不明人士剪接，並冠上立法院長之名，彷彿是韓國瑜在大罷免白熱化的時刻向選民呼籲。

另外，網上也有藍委的臉被「Deepfake」移植到不同的同意罷免影片，加上用AI技術模擬其原本聲音，該影像乍看乍聽之下「猶如藍委本人挺罷免」，會令藍營選民尤其是年紀偏長的選民無所適從。

賴士葆說，用AI變造這事情，他也有聽到，每一個藍委都要很注意，發現就提告，目前修法對這種深偽變造的處罰很重。刑事警察局偵九隊很強，只要一告就可以很快抓到，根據影片網址，追IP就可以抓到。

賴士葆表示，他要特別提醒藍委，要認真看最近的影片是否有被變造，發現就提告。他也不諱言，憂心藍營選民因此被影響，相信所有藍委都會擔心，這就是「認知作戰」，而且是非常惡劣的，用AI、Deepfake等，這是很嚴重的事情。

國民黨立委葛如鈞說，不管是選舉或罷免，都應在民主跟合法合規、良善的社會風氣的情況之下進行，否則就是惡用跟誤用民主制度的不良示範，希望民眾不要把科技運用在錯誤的方向。中選會、政府及不分哪個政黨都應跟自己的支持者說不要濫用科技，釋放錯假訊息影響選舉。

葛如鈞也說，至今等不到政府推動「AI基本法」，這一屆立院以來也等不到行政院版，民眾會懷疑政府是否在暗助這些深偽技術不受規範。政府對於「生成式AI」可能造成人權危害及相關發展應有上位法規，但政府非常消極，對此他要予以譴責。