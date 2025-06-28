影／嘉義挺罷免行動平台成立 顏翎熹、林詩涵現身力挺成嬌點

北部大罷免下月投票，嘉義非罷免區，公民團體挺罷免不缺席，集結20多名在地青年、公民團體與友善店家發起的「嘉人義起. 一罷到底」行動平台，上午成立，「小民參政歐巴桑聯盟」（簡稱小歐盟）召集人林詩涵、嘉市無黨籍議員顏翎熹現身力挺。

行動平台由春風文教基金會副執行長、定居台中嘉義青年曾奕豪，擔任主要發起人，行動平台在嘉市EV cafe窩咖啡成立，發起人：曾奕豪、黃靖、顏翎熹、浩然堂田安豐藥師、台灣圖書室、島呼冊店、啡鷹咖啡、懶的想早餐、搓o草粿、圓珈琲、貳陸陸杉Space、仁偉書局、Kagikaki水文刨冰等，到場有名高中生受注目。

曾奕豪說，嘉義無罷免投票，但從罷免提議第1、2階段，許多在地台派店家與市民自發參與，協助連署，展現嘉義人對國家未來的責任感與行動力。進入關鍵的第3階段投票，平台將扮演橋梁，連結資源、動員人力，實地參與罷免行動。

平台3大任務：組織嘉義志工隊，前往中南部等重點罷免區，協助陸戰行動，擴大投票動員；街頭宣講推廣理念，在嘉市各大觀光熱點與街頭設攤，向民眾說明罷免行動與國家安全關聯性，提高公眾參與意識；民防教育推展：與外地資源串聯，在嘉義社區推動民防課程與社會韌性教育，為台灣打造更強健的基層防線。