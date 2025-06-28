快訊

債蛙淚崩…台幣強升逼債蛙跳船！美債ETF半年狂拋近千億

星巴克「買1送1」又來了！連續2天、星冰樂全系列都行

高雄鬧區86歲老翁騎鐵馬闖紅燈... 遭重機騎士撞飛慘死

聽新聞
0:00 / 0:00

陳柏惟剃光頭了！中二敲碗成功 本尊頂光頭「3連拍」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
前立委陳柏惟昨晚兌現諾言剃光頭，並頂著光頭來個三連拍。圖／截自「陳總理髮院」直播
前立委陳柏惟昨晚兌現諾言剃光頭，並頂著光頭來個三連拍。圖／截自「陳總理髮院」直播

罷免台中市第二選區藍委顏寬恒的罷團「中二解顏」昨補件送出4068份連署書，在臉友的敲碗下，中二前立委陳柏惟昨晚兌現諾言，在「陳總理髮院」直播，由「中二解顏」發言人林宣宏剃第一刀，他在剃光頭後直喊「好涼啊！」並頂著光頭來個三連拍。

這場「陳總理髮院」理頭儀式昨晚直播1小時，吸引近3萬名粉絲觀看。陳柏惟由理髮師Hank操刀，林宣宏、民進黨新北市議會議員卓冠廷、行政院中部聯合服務中心執行長莊競程、「中四廢翔」發起人杜承哲醫師及饒舌歌手「閩南狼」陳柏源等5人陪同。

首先由林宣宏剃光頭打頭陣，隨後林宣宏頂著大光頭，為陳柏惟剃下第一刀。陳柏惟在後腦勺剃上罷免投票日「726」，而這天也是「閩南狼」生日，現場振臂高呼「大罷免大光頭、大成功」，正式以光頭造型亮相。

陳柏惟應網友敲碗下，各式擺拍，並玩起三連拍，他表示，剃光頭「好涼啊」，從緊張到放鬆心情很開心、很開心，像80歲老阿公被孫子圍繞拍照心情，以後都不用整理，這顆光頭榮耀歸於罷團志工，拜託大家先關心罷免，論述回歸立法院為主軸，先讓罷免成功再說。

前立委陳柏惟（中）昨晚兌現諾言剃光頭。圖／截自「陳總理髮院」直播
前立委陳柏惟（中）昨晚兌現諾言剃光頭。圖／截自「陳總理髮院」直播
前立委陳柏惟昨晚兌現諾言剃光頭，並頂著光頭來個三連拍。圖／截自「陳總理髮院」直播
前立委陳柏惟昨晚兌現諾言剃光頭，並頂著光頭來個三連拍。圖／截自「陳總理髮院」直播
前立委陳柏惟昨晚兌現諾言剃光頭，並頂著光頭來個三連拍。圖／截自「陳總理髮院」直播
前立委陳柏惟昨晚兌現諾言剃光頭，並頂著光頭來個三連拍。圖／截自「陳總理髮院」直播

顏寬恒 陳柏惟 罷免

延伸閱讀

罷藍委顏寬恒二階成功 陳柏惟剃光頭兌現承諾

批惡意罷免為政治鬥爭 韓國瑜喊「大罷免成功，台灣民主一場空」

罷藍委顏寬恒達標…陳柏惟兌現承諾 預告今晚直播剃光頭

罷免顏寬恒缺2267份今補件4068份 陳柏惟兌現承諾：今晚就剃光頭

相關新聞

賴清德三等親條款挨轟「蠢」 民進黨全代會擬暫緩提案

今天是民進黨全國黨代表大會，原先外界預期，在黨主席賴清德貫徹意志下，將會有「三等親條款」相關提案，透過修改黨章，禁止民進...

潘孟安緩頰「雜質說」 藍營：總統道歉、別裝無辜

總統府秘書長潘孟安昨率大法官被提名人赴立法院拜會，被問到賴清德總統「雜質說」，潘解釋沒有指任何人。國民黨花蓮縣議會黨團發...

蕭美琴在捷克遭跟監 凌濤疑：與吳釗燮秘書共諜案有關

捷克媒體「iROZHLAS」引述捷克軍事情報局說法，指副總統蕭美琴去年3月以副總統當選人身分出訪捷克時，車隊被一輛轎車跟...

捷克媒體爆蕭美琴去年險車禍 趙少康勸國台辦少講話

捷克媒體「iROZHLAS」引述捷克軍事情報局說法，指副總統蕭美琴去年3月以副總統當選人身分出訪捷克時，車隊被一輛轎車跟...

影／賴總統出席奈良美智金瓜石巡展 揪台日民眾欣賞

日本藝術家奈良美智今天為在台巡展第4站揭幕，總統賴清德出席並邀台日民眾觀展。奈良美智說，前總統蔡英文曾支持巡展，這次則有...

影／嘉義挺罷免行動平台成立 顏翎熹、林詩涵現身力挺成嬌點

北部大罷免下月投票，嘉義非罷免區，公民團體挺罷免不缺席，集結20多名在地青年、公民團體與友善店家發起的「嘉人義起. 一罷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。