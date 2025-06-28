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陳柏惟剃光頭了！中二敲碗成功 本尊頂光頭「3連拍」
罷免台中市第二選區藍委顏寬恒的罷團「中二解顏」昨補件送出4068份連署書，在臉友的敲碗下，中二前立委陳柏惟昨晚兌現諾言，在「陳總理髮院」直播，由「中二解顏」發言人林宣宏剃第一刀，他在剃光頭後直喊「好涼啊！」並頂著光頭來個三連拍。
這場「陳總理髮院」理頭儀式昨晚直播1小時，吸引近3萬名粉絲觀看。陳柏惟由理髮師Hank操刀，林宣宏、民進黨新北市議會議員卓冠廷、行政院中部聯合服務中心執行長莊競程、「中四廢翔」發起人杜承哲醫師及饒舌歌手「閩南狼」陳柏源等5人陪同。
首先由林宣宏剃光頭打頭陣，隨後林宣宏頂著大光頭，為陳柏惟剃下第一刀。陳柏惟在後腦勺剃上罷免投票日「726」，而這天也是「閩南狼」生日，現場振臂高呼「大罷免大光頭、大成功」，正式以光頭造型亮相。
陳柏惟應網友敲碗下，各式擺拍，並玩起三連拍，他表示，剃光頭「好涼啊」，從緊張到放鬆心情很開心、很開心，像80歲老阿公被孫子圍繞拍照心情，以後都不用整理，這顆光頭榮耀歸於罷團志工，拜託大家先關心罷免，論述回歸立法院為主軸，先讓罷免成功再說。
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