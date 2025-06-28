藍營台中黨部偽造罷綠連署 書記長陳劍鋒今凌晨100萬交保

國民黨台中市黨部為反制大罷免，市黨部第一組組長伍康龍下令與書記長陳劍鋒等33名幹部、黨工，以「抄寫黨員名冊」方式遞交罷免綠委蔡其昌、何欣純，還命黨員帶藍筆、黑筆交替抄寫，偽造4258份名冊，檢方昨起訴34名黨員；其中伍、陳因在押，移審法院後今凌晨各以80萬元、100萬元交保。

台中地檢昨依偽造文書、選罷法等，起訴伍康龍、陳劍鋒等34名黨員，因伍、陳5月初被搜索後即遭收押至今，全案昨天移審，台中地院深夜裁定各80萬元、100萬元交保，2人約1個多小時籌到保金，今凌晨已順利辦保，

檢方指出，國民黨台中市黨部今年1月中、下旬，開會決議針對台中市各地發起罷免國民黨立委一事進行反制，並對綠營第一、第七選區立委蔡其昌、 何欣純發起罷免案，決定藍營台中市黨部第一組總幹事伍康龍擔任罷免事務總負責人，書記長陳劍鋒負責協助。

依公職人員選舉罷免法規定，台中市第一、第七選區罷免案提議人數應達2235人、3297 人，其等為求迅速達成人數門檻，伍起意使用抄寫國民黨黨員名冊方式，大量抄寫偽造。

檢方查出，伍康龍1月22日在黨部LINE群組傳訊，要求執行長、副執行長隔天赴市黨部出席「專案講席」，還要攜帶藍筆、黑筆各1支，並下載黨籍第一、第七選區黨員名冊，作為抄寫依據資料。

檢方說，23日「專案講習當天」伍康龍、陳劍鋒等34人出席，伍向與會人員說明罷免對象為蔡其昌、何欣純，要求大量抄寫黨員名冊，還提醒「勿抄寫80歲以上黨員、勿寫簡體字、於黨員名冊註記已抄寫之人以避免重複抄寫、須以黑筆、藍筆交替書寫。」

經統計，當天34人抄寫偽造罷免蔡其昌、何欣純提議書各1710份、2502份，一共4212份，1月底、2月初時，伍、陳再指示黨員整理、編排，若發現有明顯同一人字跡連續出現，就會調換順序交錯置放，以避免遭識破，並製成連署書後送交中央選舉委員會，一共遞交6350份。

但選委會查對、刪除不合格後，罷蔡、罷何件數尚需補件61份、445份，伍、陳再命黨員抄寫偽造補件10件、36件，最終選委會查對，罷蔡送件合格2360份（門檻2235份）、罷何送件合格3513份（門檻3297份），但扣除偽造的1720份、2538份，明顯均未達門檻。